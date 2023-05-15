Директор Рижской гимназии: на латышском важно говорить и на переменах
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Важно говорить с учениками на латышском не только на уроках, но и на переменах, тем самым вовлекая их в коммуникацию. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявил директор Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев.

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В понедельник, 15 мая, в средних школах по всей Латвии начинаются государственные проверочные работы по латышскому языку. В этом году экзамен впервые будет одинаковым для всех — и для учеников латышских школ, и для школ нацменьшинств.

"К образованию на латышском языке надо готовиться с первого класса, а то и раньше. Самое главное — коммуникация, использование латышского языка в повседневной жизни. Нашим детям не хватает активного общения [на латышском] между собой и на уроках, и на переменах", — рассказал "Домской площади" Алиев.

По его словам, владение языком и его активное использование — "это естественные процессы".

"Если общаться на языке, то он будет живым, поэтому и родителям, и учителям важно показывать детям пример для того, чтобы у детей был опыт и практика общения на латышском. Все рекомендации мы можем показывать только своим примером. Сработает только личный пример, никто не запрещает использовать и родной язык. Пока же "полет нормальный", дети воспринимают новые правила с интересом и чувствуют себя хорошо", — цитирует Алиева радиостанция.

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