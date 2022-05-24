До конца года за государственные средства освоить латышский язык могут более 7000 украинских беженцев

До конца этого года более 7000 украинских беженцев смогут осваивать латышский язык благодаря государственному финансированию, говорится в информационном отчете, подготовленном Министерством культуры и заслушанном сегодня правительством.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фонд общественной интеграции (ФОИ) получил финансирование в размере 3 млн евро из государственной бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства для обучения латышскому языку жителей Украины.

Цель программы — бесплатное обучение латышскому языку в объеме не менее 120 часов на уровне владения латышским языком А1 для украинских военных беженцев во всех регионах Латвии. Целевой группой являются лица старше 18 лет.

ФОИ будет администратором программы, которая проведет открытый конкурс. Доступное финансирование для реализации проектов составляет 3,028 млн евро. На администрирование программы предусмотрено финансирование в размере 13 664 евро.

Также Министерство культуры сообщило, что для обеспечения украинских беженцев в Латвии актуальной информацией, содействия их интеграции в общество и информирования об их правах со 2 марта функционирует единый колл-центр. Справочный телефон работает круглосуточно без выходных, ответы можно получить на латышском, русском и украинском языках. К 19 апреля в колл-центр поступило 17 357 звонков.

Кроме того, беженцам предоставляются услуги менторов.