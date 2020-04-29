Фестиваль общения Lampa в этом году пройдет онлайн

Социальное дистанцирование на какое-то время становится частью нашей жизни - новые впечатления и мысли сегодня можно получать, лишь оставаясь дома. Ежегодный Фестиваль Lampa принял решение в этом году провести общение онлайн — со 2 по 5 сентября.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Всего месяц назад мы перенесли время проведения фестиваля на осень, надеясь, что в этот месяц уже можно будет встретиться в традиционном месте — Цесисском замковом парке. Увы, уже понятно, что в этом году мы сможем встретиться в основном онлайн. Это было нелегкое решение, но здоровье людей для нас превыше всего! Скорее всего, будет возможно провести встречи и беседы для ограниченного числа людей в привычном формате, но преимущественно мероприятия и дискуссии пройдут в цифровом формате", — говорит директор фестиваля Иева Морица.

Чтобы разогреться для обмена мнениями и освоить технику бесед в цифровом формате, уже в конце апреля команда фестиваля запускает новый проект "Место общения Lampa" — пространство для бесед и встреч на определенные темы на платформе Zoom. Для всех желающих. Первая беседа на латышском языке "Пирожок не оцифруешь, а что насчет настоящих разговоров?" успешно прошла 28 апреля, следующая — о сложности демократического выбора — ожидается 6 мая. Как всегда, участие — бесплатно.

"Мы оказались в ситуации, когда вопросов гораздо больше, чем ответов, но на данный момент мы можем с точностью утверждать, что фестиваль пройдет, и мы совместно с многочисленными партнерами подготовим интересную фестивальную программу и проведем много занимательных бесед и дискуссий на латышском, русском и английском языке! Мы также очень благодарны каждому, кто помогает нам финансово, поддерживает ресурсами и добрым словом, делится советами; каждому, кто вместе с нами принял вызов в этом году провести цифровую LAMPА", — заверяет Иева Морица.

В 2021 году фестиваль вновь пройдет в парке Цесисского замка в привычном формате, но в ожидании следующего года Lampa не позволит остаться в темноте! Фестиваль общения был и будет доступен всем в любом формате — бесплатно. Подробная информация о фестивале здесь.

В команду фестиваля входят Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, представительство British Council в Латвии, агентство по управлению коммуникацией Deep White и рекламное агентство Armadillo. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды для открытого общества, Европейский фонд культуры, представительство Европейской комиссии в Латвии, компании Latvijas Finieris, Enefit и Ekorija.