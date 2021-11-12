Инструкция для жизни с 15 ноября: как учимся, ходим в магазины, стрижемся, культурно отдыхаем

В пятницу, 12 ноября, представители четырех министерств — здравоохранения, образования и науки, культуры, экономики — предоставили свои разъяснения того, какие правила придется соблюдать жителям после отмены локдауна и комендантского часа, с 15 ноября.

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Здравоохранение: локдаун достиг цели, а дальше?

Четырехнедельный локдаун с комендантским часом с 20.00 до 5.00 дал свой результат: активность жителей сократилась в среднем на 40%. В торговых местах скопления людей стало меньше на 41%, в общественном транспорте — на 42%, на рабочих местах — 35%, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Представитель Министерства здравоохранения Яна Фелдмане подчеркнула, что снятие ограничений требует в такой ситуации большой осторожности: возобновление контактов чревато. Хотя пока цифры внушают лишь осторожный оптимизм: пошла вниз кривая заболеваемости, число пациентов в больницах уменьшилось на 3,4%. В такой ситуации Минздрав считает оправданным подход, при котором привитые и переболевшие жители получат больше свобод, а возможности невакцинированных будут сужены до получения товаров и услуг первой необходимости.

В период локдауна возросли темпы вакцинации, режим дискомфорта для непривитых призван стимулировать этот процесс и дальше. По словам Фелдмане, охват вакцинации в группе риска жителей старше 60 лет уже превышает 60%. Риск инфицирования у привитых жителей в 2 раза ниже, чем непривитых. Такая же ситуация в больницах: 82% госпитализированные — невакцинированные пациенты. Значительно выше и смертность от Covid-19 непривитых жителей.

Яна Фелдмане напомнила, что те жители, которые до 15 ноября, получат первую инъекцию вакцины от Covid-19, смогут, дожидаясь второго укола, работать, делая тесты на Covid-19. До 15 декабря работодатель в частной сфере может ждать, когда такому сотруднику будет выдан сертификат Covid-19. Напомним также, что с 15 ноября сотрудники, признанные контактными лицами, могут не соблюдать карантин и работать, если в ходе, организованного работодателем перед началом рабочего дня или смены тестирования, такой сотрудник получил негативный результат на Covid-19.

После локдауна жителям разрешается собираться внутри помещений вдесятером, а под открытым небом — компанией в 20 человек. "Но я бы не хотела, чтобы мы использовали слово "мероприятия". Речь скорее о том, что можно собраться, зайти к близким, родственникам, помочь им, оказать поддержку", — подчеркнула Фелдмане, призвав жителей не собираться лишний раз без острой необходимости.

Образование: все учатся очно, но осторожно

Школьники и студенты возвращаются к очному обучению. Детские сады продолжают работать.

В детских садах, по словам юрист-консультанта Министерства образования и науки Анце Рудзите, допускается в случаях необходимости объединение групп (как ранее писал портал Delfi, этот подход может стать одним из методов борьбы с дефицитом педагогов и воспитателей в дошкольных учреждениях).

В школах каждый класс должен жить в своем "социальном пузыре", минимально пересекаясь с другими классами. Каждая школа имеет право в течение месяца отправлять на удаленное обучение 7-12-е классы на пять рабочих дней: фактически это позволит гибче подходить к расписанию уроков. 1-6-м классам такая возможность не дана: вероятно, потому что уход младших детей на удаленку неизбежно повлек за собой сложности для родителей: кто-то не смог бы работать, будучи вынужденным присматривать за отпрысками.

Министерство образования подчеркивает также, что, если в одном классе на карантин отправлена треть учеников, то, возможно, перейти на удаленное обучение может весь класс.

Необходимо отметить, что решения об уходе школы (или отдельных классов) на удаленное обучения в случае вспышки Covid-19 принимает не Министерство образования или правительство, а сами учебные заведения при согласовании с эпидемиологами или местным самоуправлением. Так школы Вентспилса, Лиепаи и Риги уже решили, что некоторые классы (в столице — 7-12-е классы) вернутся к очному обучению только после государственных праздников, а не 15 ноября.

Вузы работают в "зеленом режиме": у студентов должен быть сертификат Covid-19, непривитые к очному обучению не допускаются. В одной группе могут учиться очно не более 20 студентов.

Культура: не более 500 человек на концерте, рассадка в шахматном порядке

После 15 ноября культурная жизнь возвращается, но — только для привитых и переболевших. Для обладателей сертификатов Covid-19 открываются музеи, библиотеки. Везде нужно соблюдать дистанцию, на посетителя должны приходиться 15 квадратных метров площади. Также допускается проведение культурных мероприятий (концертов, спектаклей) с лимитом посетителей — не более 500 зрителей.

Министерство культуры подчеркивает, что все места в зале должны быть персонализированными. Рядом в зале могут сидеть только два человека. Остальная рассадка — в шахматном порядке: минимум 2 метра от сидения до сидения. Нужно носить маски (исключение — для артистов на сцене).

Дети до 12 лет — с привитым или переболевшим взрослым — могут посещать культурные учреждения и мероприятия, не предъявляя сертификат Covid-19. Дети 12 лет и старше должны предоставить негативный результат школьного теста, годный 72 часа.

Министерство культуры отмечает, что с 15 ноября рабочее время в стране решением правительством сокращено до 21.00. Однако в случае концертов и спектаклей сделано исключение: такие мероприятия должны закончиться не позже 23.00.

Экономика: "зеленые" и "красные" магазины, услуги и общепит

Министерство экономики подчеркивает: непривитые жители смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости, аптеки и АЗС и так далее (тут — подробный список) площадью не более 1 500 квадратных метров. В таких магазинах на каждого покупателя должно приходиться не менее 25 квадратных метров. Также непривитые жители могут получать необходимые услуги (здесь — подробно). Маникюр услугой первой необходимости, которая связана с обеспечением прав человека и базовых нужд, разумеется, не считается.

Большие торговые центры (более 1 500 квадратных метров площади, не менее 5 торговых мест) по будним дням работают в "зеленом режиме", пуская только привитых и переболевших. В выходные и праздничные дни торговые центры не работают. Однако есть исключения. Если внутри торгового центра есть магазины с товарами первой необходимости, аптеки, магазины с гигиеническими товарами, прессой площадью менее 1500 квадратных метров, то при условии, что можно организовать отдельный внешний вход, они могут работать в выходные дни в "красном режиме" — то есть, для всех жителей, включая невакцинированных.

В магазинах, работающих в "красном режиме", на каждого клиента должны приходиться 25 квадратных метра площади, в "зеленом режиме" — 15 квадратных метров площади. Число посетителей регулируется выдачей корзинок-колясок. На практике это приведет к тому, что именно к небольшим магазинам "для всех" могут выстроиться очереди в то время, как просторные гипермаркеты будут пускать только обладателей сертификата Covid-19.

Дети до 12 лет могут попасть в "зеленую зону" торговли или оказания услуг вместе с взрослым обладателем сертификатом Covid-19. Детям 12 лет и старше придется предъявлять негативный результат школьного теста на Covid-19.

Заведения общепита — кафе, рестораны, бары — работают только в "зеленом режиме". За одним столиком могут находиться не более 4 человек, расстояние между столиками — не менее 2 метров или же ограждающая стена. Непривитые жители могут получать только еду навынос.

К услугам, оказываемом в "зеленом режиме", относятся и услуги индустрии красоты. Сделать маникюр-педикюр, подстричься смогут обладатели сертификата Covid-19. Салон красоты или парикмахерская при этом должны гарантировать, что на каждого клиента приходится не менее 15 квадратных метров площади, а отступ от "островка оказания услуги" (например, парихмахер и тот, кого он стрижет) от других таких островков должен быть не менее 3 метров.

Спортивные клубы также смогут работать только в "зеленом" режиме, как и до локдауна, гарантируя каждому посетителю 15 квадратных метров площади. Тренироваться и работать в спортклубах смогут только лица с действующим сертификатом, подтверждающим вакцинацию Covid-19 или перенесенное заболевание.