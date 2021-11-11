С 15 ноября учащиеся всех классов должны вернуться к очному обучению после локдауна. С этого момента в учебных заведениях смогут работать смогут только те педагоги, кто сможет предъявить ковидный сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь. Сколько учителей и воспитателей детсадов отказались вакцинироваться, и как это скажется на работе учебных заведений?

За неделю до открытия школ министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) сообщила, что сертификаты Covid-19 есть у 93% работающих в сфере образования (вакцинированы 89% сотрудников). По ее словам, в дошкольном образовании привиты 87% работающих, в общеобразовательных школах — 90%, в вузах — 91%.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы обещает предоставить статистику по количеству непривитых учителей только после 15 ноября. "Ситуация в школах Риги меняется каждый день. Бывают разные ситуации: есть учителя, которые не хотели прививаться, но передумали, начали или уже завершили процесс вакцинации. Есть, конечно, педагоги, которые по-прежнему не хотят вакцинироваться. Есть школы, в которых еще пару недель назад отказывались вакцинироваться десять педагогов. Сейчас их число сократилось до одного-двух", — заявила в разговоре с Delfi руководитель Отдела общеобразовательных школ Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.

В Даугавпилсе, по словам начальника Управления образованием Марины Исуповой, ситуация "совершенно не критичная". "Примерно 2% учителей в школах и воспитателей в детсадах не привиты. Но это очень маленький процент. Никаких проблем быть не должно — невакцинированных коллег заместят привитые педагоги", — заявила она.

В одной из самых больших школ страны — Рижской Классической гимназии — из 186 педагогов приняли решение уволиться две учительницы. Обе в возрасте до 50 лет, обе преподавали латышский язык. "В одном случае совпало несколько факторов — на ситуацию с вакцинацией наложились семейные обстоятельства, иные проблемы со здоровьем. Человек решил взять на год тайм-аут. Во втором случае — да, принципиальная позиция. Убедить не удалось", — заявил Delfi директор Рижской Классической гимназии Роман Алиев.

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