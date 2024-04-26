Foto: Imago Sport/Scanpix/LETA

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года не только подтолкнуло Швецию к отказу от принципа нейтралитета, которого страна придерживалась более двух веков, и вступлению в НАТО, но и пересмотру политики в сфере гражданской обороны. На фоне постоянных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре шведские власти задумались о безопасности собственных ГЭС и ТЭС. О том, почему реализовать необходимые меры так сложно и так важно, рассказывает агентство Bloomberg.

Крупнейшие города Швеции — Стокгольм, Мальме, Гетеборг — расположены на юге страны. А крупнейшие атомные и гидроэлектростанции — в центре и на севере королевства.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit