Как у соседей: почти половина латвийцев — за сокращение часов продажи алкоголя

Почти половина жителей Латвии, или 45% поддерживают еще большие ограничения времени продажи алкогольных напитков. Об этом со ссылкой на данные социологического опроса сообщает телеканал TV3.

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Согласно опросу, проведенному агентством Kantar, 45% жителей Латвии считают, что время продажи алкоголя в латвийских магазинах должно быть сокращено.

Но в равной степени, а именно 45%, придерживаются противоположных взглядов и считают, что никаких изменений не требуется.

Сравнительно чаще за сокращение времени продажи алкоголя вступают женщины, а также жители Латвии в возрасте от 25 до 34 лет. 10% не имеют конкретного мнения по этому вопросу.

Как отмечает программа "900 секунд", Латвия занимает первое место среди остальных европейских стран по количеству потребляемого алкоголя.

Ранее проведенное в соседней Литве исследование показало, что сокращение времени торговли алкоголем привело к ощутимому снижению смертности мужчин по воскресеньям и понедельникам.

Законодательные ужесточения торговли алкоголем были введены в Литве с 2018 года. С тех пор продажа спиртных напитков разрешена с 10:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 15:00 по выходным.

Также был повышен возрастной порог — покупать алкоголь могут лица старше 20 лет. В 2021 году в Литве также была полностью запрещена любая реклама алкогольных напитков.