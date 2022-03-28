Кариньш: министр Плешс и Рижская дума должны общими усилиями найти решение для развития столицы

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс ("Для развития/За!") и Рижская дума должны совместными усилиями найти решение по обеспечению развития латвийской столицы, заявил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после заседания коалиции.

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Так премьер ответил на вопрос о своей реакции на поданное Союзом зеленых и крестьян (СЗК) требование отставки Плешса.

Кариньш пояснил, что "основное разногласие" между Рижской думой и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) касается плана территориального развития Риги.

Премьер-министр подчеркнул, что у Риги должен быть план развития. "Выход состоит в том, что министр VARAM и Рижская дума сядут за стол и найдут решение, которое позволит нашей столице развиваться", — сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.

В свою очередь, Мэр Риги Мартиньш Стакис указал, что этим решением МОСРР на несколько лет приостановило развитие столицы.