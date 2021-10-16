Латвийская академия художеств провела похороны свободы латвийского искусства

Реагируя на вандализм, уничтожение художественных работ и потенциальное вмешательство властей в контроль над содержанием, представители Латвийской академии художеств провели похороны свободы латвийского искусства. Акция была проанонсирована в Instagram аккаунте учебного заведения.

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Прощальная церемония и шествие "в память о свободе латвийского искусства" прошла в Латвийской Академии художеств, 16 октября в 18:00. Организаторы приглашали присоединяться к мероприятию всех заинтересованных с сертификатом Covid-19 и в респираторах.

Ранее сообщалось, что около Hanzas Perons подожгли скульптуру художника Индрикиса Гелзиса, в начале сентября неизвестные закидали краской мурал на здании 40-й школы, а в Государственную полицию обратились с заявлением о возможном наличии детской порнографии в работах автора мурала.