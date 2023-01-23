Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией, посол должен уехать до 24 февраля

В знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией, сообщил в социальной сети Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Посол России Михаил Ванин до 24 февраля должен будет уехать из Латвии.

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В беседе с Latvijas Radio Ринкевич подчеркнул, что 24 февраля — не случайная дата, ведь именно в этот день в прошлом году российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Также это выражение солидарности стран Балтии, потому что 24 февраля Эстония отмечает День независимости.

Ņemot vērā to, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās un solidarizējoties ar Igauniju, Latvija no 24.februāra pazeminās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā līdz pilnvarotā lietveža līmenim, attiecīgi pieprasot Krievijai rīkoties līdzīgi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Это означает, что российский посол Михаил Ванин должен будет покинуть Латвию, а посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш должен будет покинуть Россию, информирует Латвийское радио.

В Литве аналогичное решение приняли еще в апреле прошлого года, с тех пор интересы Вильнюса в российской столице представляет временный поверенный.

В этом году истекает срок полномочий посла Латвии в России Мариса Риекстиньша. Посол утром в понедельник, 23 января, в интервью телеканалу TV3 не стал прогнозировать, как будет происходить замена посла и не возникнет ли ситуация, когда у Латвии вообще не будет дипломатического представителя в России, но сам он считает, что работа посла в России по-прежнему важна.

Как уже писал портал Delfi, Министерство иностранных дел РФ приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Таллином, послов в обеих столицах заменят временные поверенные. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.

"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", — сказано в сообщении ведомства.

В МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре. "Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", — сообщили в российском ведомстве. Посла РФ Владимира Липаева также отзовут из Таллина, уточняет ERR. Ответственность за развитие ситуации российские дипломаты возложили на Эстонию, пообещав и в будущем "реагировать на враждебные шаги".

"Это не высылка. Нюанс заключается в том, что уровень дипломатического представительства понижается и представлять интересы Эстонии в Москве, и России в Таллине будут временные поверенные в делах. На практике это означает, что я поеду домой в Таллин, а меня заменит временный поверенный в делах", — прокомментировал произошедшее Лайдре.

Решение о понижении дипотношений в МИД РФ назвали "ответной мерой" на сокращение состава российского посольства в Таллине. 11 января стало известно, что в дипмиссии смогут работать только 8 дипломатов, а также 15 представителей административного, технического и обслуживающего персонала. Власти Эстонии объясняли эти ограничения желанием добиться паритета в размере посольств двух стран.

Комментируя решение МИД РФ, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил ERR, что призовет страны Евросоюза также следовать принципу паритетности, согласно которому число сотрудников в дипмиссиях обеих стран должно быть одинаковым. "Эстония не отступит от принципа паритетности, о чем мы сообщили Российской Федерации", — заявил глава эстонской дипломатии.

В официальном комментарии МИД Эстонии сказано, "шаги России не мешают нам продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и нашу общую безопасность". Ведомство также призвало страны-союзницы увеличить объем помощи Украине.