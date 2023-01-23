Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией, посол должен уехать до 24 февраля
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией, сообщил в социальной сети Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Посол России Михаил Ванин до 24 февраля должен будет уехать из Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В беседе с Latvijas Radio Ринкевич подчеркнул, что 24 февраля — не случайная дата, ведь именно в этот день в прошлом году российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Также это выражение солидарности стран Балтии, потому что 24 февраля Эстония отмечает День независимости.

Это означает, что российский посол Михаил Ванин должен будет покинуть Латвию, а посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш должен будет покинуть Россию, информирует Латвийское радио.

В Литве аналогичное решение приняли еще в апреле прошлого года, с тех пор интересы Вильнюса в российской столице представляет временный поверенный.

В этом году истекает срок полномочий посла Латвии в России Мариса Риекстиньша. Посол утром в понедельник, 23 января, в интервью телеканалу TV3 не стал прогнозировать, как будет происходить замена посла и не возникнет ли ситуация, когда у Латвии вообще не будет дипломатического представителя в России, но сам он считает, что работа посла в России по-прежнему важна.

Как уже писал портал Delfi, Министерство иностранных дел РФ приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Таллином, послов в обеих столицах заменят временные поверенные. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.

"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", — сказано в сообщении ведомства.

В МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре. "Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", — сообщили в российском ведомстве. Посла РФ Владимира Липаева также отзовут из Таллина, уточняет ERR. Ответственность за развитие ситуации российские дипломаты возложили на Эстонию, пообещав и в будущем "реагировать на враждебные шаги".

"Это не высылка. Нюанс заключается в том, что уровень дипломатического представительства понижается и представлять интересы Эстонии в Москве, и России в Таллине будут временные поверенные в делах. На практике это означает, что я поеду домой в Таллин, а меня заменит временный поверенный в делах", — прокомментировал произошедшее Лайдре.

Решение о понижении дипотношений в МИД РФ назвали "ответной мерой" на сокращение состава российского посольства в Таллине. 11 января стало известно, что в дипмиссии смогут работать только 8 дипломатов, а также 15 представителей административного, технического и обслуживающего персонала. Власти Эстонии объясняли эти ограничения желанием добиться паритета в размере посольств двух стран.

Комментируя решение МИД РФ, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил ERR, что призовет страны Евросоюза также следовать принципу паритетности, согласно которому число сотрудников в дипмиссиях обеих стран должно быть одинаковым. "Эстония не отступит от принципа паритетности, о чем мы сообщили Российской Федерации", — заявил глава эстонской дипломатии.

В официальном комментарии МИД Эстонии сказано, "шаги России не мешают нам продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и нашу общую безопасность". Ведомство также призвало страны-союзницы увеличить объем помощи Украине.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (35) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Видео, как мы ловили и обучали покемонов