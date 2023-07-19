Месть государства недопустима: прокуратура об отказе от "показательных" процессов

Генпрокуратура Латвии не станет оспаривать приговор суда, согласно которому рижанин получил условный срок за нападение на юношу с флагом Украины. Ранее пострадавший пытался оспорить это решение и добиться более строгого наказания для обидчика, рассказал порталу Delfi адвокат Эгон Русанов.

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Инцидент произошел в конце мая прошлого года на шествии "За освобождение от советского наследия". Проезжавший мимо Валерий Лазарев выскочил из машины и напал на школьника с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Позже полицейские нашли мужчину на чердаке дома за дымоходом и задержали.

В середине июня Лазарева приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Потерпевший молодой человек обжаловал приговор суда. В свою очередь в прокуратуре отметили, что оспаривать решение не будут, поскольку считают его соразмерным и отвечающим 55-й статье Уголовного закона.

"Важнейшим элементом справедливого рассмотрения дела является справедливость вынесенного приговора. Суд вынес ровно столько [лет условно], сколько требовало обвинение. [...] Справедливое наказание может быть вынесено только тогда, когда учитываются все обстоятельства конкретного дела. В уголовном праве перечислены обстоятельства, которые необходимо учитывать при принятии решения о применении условного наказания, а именно — характер и причиненный вред совершенного уголовного преступления, личность виновного, другие обстоятельства дела. И вышестоящий прокурор согласен с заявленным судом, что не суровость наказания, а его неизбежность обеспечивают как эффективность наказания, так и его воспитательный характер", — пояснили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что юридическое, разумное и справедливое наказание означает, что человек осознает свои действия и их последствия, сожалеет о них и готов сделать все необходимое, чтобы не попасть в пенитенциарное учреждение.

"Обвиняемый осознал неправомерность и незаконность своих действий, что подтверждается признанием своей вины и покаянием, а также компенсацией ущерба, добровольно возмещенной потерпевшему уже в ходе предварительного судебного процесса. [...] Обвиняемый, который ранее не был судим, совершил тяжкое преступление, несущее высокую опасность для общества. Этому, по мнению суда, способствовало отсутствие у обвиняемого понимания системы ценностей демократии, существующей в обществе, и субъективное измерение социального поведения. Однако наказание не является и не может быть местью государства за содеянное. Наказание в каждом отдельном случае определяется исходя из принципов индивидуализации и гуманизма, а не для создания громкого прецедента для других подобных дел", — отметили в прокуратуре.

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Адвокат пострадавшего Эгон Русанов ранее указывал, что только реальный тюремный срок может удержать других от таких преступлений на почве ненависти.