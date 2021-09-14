Многие школьники снова остались без результатов тестов на Covid-19: виноваты сбои в IT-системе
Foto: DELFI

Из-за сбоев в IT-системе MFD laboratorija некоторые школьники не получили результаты анализов на Covid-19 и в понедельник, 13 сентября, отправились на учебу без них, рассказала министр образования Анита Муйжниеце в интервью передаче Šodienas jautājums на LTV. Об этом пишет Rus.Lsm.lv .

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

13 сентября журналисты выяснили, что многие школьники ждут результатов тестов на коронавирус с 9 сентября, но по-прежнему их не получили. Муйжниеце указала, что проблема заключается в неполадках в работе IT-системы лаборатории MFD laboratorija.

Сколько именно школ не получили тесты политик не сказала, но подтвердила, что 13 сентября в школу отправились все ученики.

Сообщается, что проблемы с работой MFD laboratorija возникают не в первый раз. Например, из-за вовремя не полученных результатов анализов, многие дети не смогли посетить кружок по интересам или спортивную секцию. Несмотря на это, Минздрав не собирается прекращать сотрудничество с лабораторией, чтобы не увеличивать нагрузку на другие места для тестирования на наличие Covid-19.

Ранее сообщалось, что массовое тестирование школьников началось перед началом учебного года. Для каждого учебного заведения была определена специальная сервисная лаборатория, которая отвечает за обеспечение школы тестами и их результатами.

На минувшей неделе стало известно, что школьники будут тестироваться на Covid-19 один раз в две недели, а не каждую неделю, как это происходит сейчас.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Анита Муйжниеце
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха
Снова в школу!