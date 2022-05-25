Могут ли фоторадары выписать несколько штрафов за день за езду без ОСТА и техосмотра?

В Латвии насчитывается примерно сотня стационарных фоторадаров, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Можно ли за день получить 5-10 штрафов за одно и то же нарушение – езду без обязательного полиса страхования гражданско-правовой ответственности (OCTA) и техосмотра, задается вопросом rus.lsm.lv.

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Зрительница 4.studija Модра спрашивает: "Если у меня нет OCTA или техосмотра, я еду по дороге, на которой, допустим, находятся пять фоторадаров, будет ли нарушение зарегистрировано пять раз? Я звонила на информационный телефон Госполиции, где мне пояснили, что если я не нарушаю скоростной решим, штраф не получу, но если поеду мимо фоторадаров, которые фиксируют все транспортные средства, могу получить пять протоколов. Справедливо и законно ли это, что за одно и то же нарушение могут наказать пять раз?".

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс пояснил программе: "На латвийских дорогах расположены 100 стационарных фоторадаров, и все они работают одинаково. Это значит, что если фоторадар фиксирует превышение скорости, в тот момент проверяется, есть ли у автомобиля техосмотр и страховка".

Это означает, что за одно и то же нарушение можно получить несколько штрафов в течение дня, но это произойдет лишь в том случае, если нарушение зафиксируют несколько фоторадаров.

Таким образом, каждый раз будет выписываться штраф под новым номером протокола, при этом отдельно будет рассматриваться, есть ли у автомобиля полис OCTA и техосмотр — несмотря на то, что нарушения зафиксированы за один день.

Действительно ли фоторадары проверяют каждый автомобиль?

Представитель CSDD пояснил: "В повседневном режиме этого не происходит. Если скорость превышена, тогда проверяется. Но если ведется кампания, например, когда Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в апреле организовало такую акцию, согласовав с Госполицией, на отдельных участках дорог фоторадары проверяли наличие OCTA и техосмотра у всех автомобилей. Но в обычном режиме этого не происходит".

Как указали организаторы апрельской акции, не исключено, что в будущем стационарные фоторадары могут быть переоборудованы таким образом, чтобы проверять срок годности ОСТА и ТО у всех машин в потоке, независимо от скорости движения.

Штрафы выросли

Как уже сообщал Delfi, 1 июля 2020 года в силу вступил новый Закон об административной ответственности, а также поправки в Законе о дорожном движении, определяющем ответственность за административные нарушения правил дорожного движения.

Согласно новым нормативным актам, во-первых, выросли сами штрафы, во-вторых, изменился порядок их расчета — теперь административный штраф за использование участвующего в дорожном движении транспортного средства без OCTA исчисляется в единицах денежного штрафа, установив, что 1 единица равна 5 евро.

Если раньше владелец легковушки за отсутствие полиса ОСТА получал штраф 85-120 евро и 2 штрафных пункта, то теперь штраф составляет 350 — 650 евро (без штрафных пунктов).

Каким образом фиксируется отсутствие полиса ОСТА

Отсутствие полиса ОСТА выявляется разными способами и в каждом есть свои нюансы.

1. Полицейская машина "360" — водителя за нарушение не останавливают, позже владелец транспортного средства получает протокол со штрафом.

2. Фоторадары — проверяют наличие ОСТА только в том случае, если водитель превысил скорость. Протокол получает владелец транспортного средства.

3. Полицейский патруль — останавливает за какое-либо нарушение. И тут внимание: в этом случае, если у водителя нет полиса ОСТА, штраф такой же, каким был до вступления в силу поправок (то есть 85 — 120 евро).