На этой неделе закончился договор на обслуживание всех ста установленных в Латвии фоторадаров

На этой неделе истек срок действия заключенных Департаментом безопасности дорожного движения (CSDD) договоров на техническое обслуживание, ремонт и содержание всех ста стационарных фоторадаров, установленных в Латвии, сообщает Латвийское телевидение.

В дальнейшем, согласно плану, работы по обслуживанию фоторадаров не будут доверены одной компании. Вместо этого обязанности разделят. Возможно, часть работ по техническому обслуживанию возьмет на себя сам Департамент безопасности дорожного движения.

"Будем оценивать, что мы будем закупать и что сможем обеспечить своими собственными ресурсами", — цитирует LETA представителя CSDD Иеву Берзиню.

Основная цель нововведений — снизить затраты на обслуживание фоторадаров, поскольку денег, вырученных благодаря штрафам за нарушение правил дорожного движения, на их содержание недостаточно.

Стационарные фоторадары уже пять лет ловят нарушителей скорости на латвийских дорогах. За этот период были зарегистрированы миллионы нарушений, были выписаны штрафы на общую сумму в размере 30 млн евро, а государственный бюджет благодаря фоторадарам пополнился примерно на 10 млн евро.

Установка и техническое обслуживание фоторадаров были возложены на CSDD. Всего было приобретено 100 фоторадаров — первые 16 были установлены в 2015 году, а последние 40 — в 2018-м.

В конкурсе CSDD на поставку, установку и обеспечение деятельности стационарных технических средств для измерения скорости транспорта победила компания Reck. Договор был заключен на общую сумму 6,845 млн. евро. На конкурс поступило в целом два предложения, основным критерием оценки была хозяйственная выгодность.