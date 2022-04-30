На пособия для денационализированных домов выделят 480 тысяч евро

Кабинет Министров принял решение о перераспределении финансовых ресурсов в размере 484 442 евро для обеспечения государственного софинансирования выплаты пособий по незанятому жилью жильцам денационализированных домов.

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Закон "О содействии в решении жилищного вопроса" предусматривает, что государство предоставляет целевую субсидию органам местного самоуправления для обеспечения выплаты жилищного пособия в соответствии со средствами, предусмотренными в годовом государственном бюджете. В связи с консолидацией средств госбюджета в предыдущие годы, с 2009 года в государственном бюджете не предусматривались средства для софинансирования выплаты льготных пособий. В результате большинство муниципалитетов прекратили выплату этих пособий.

Чтобы облегчить успешный переход к новому регулированию, Закон об аренде жилых помещений, который предусматривает, что аренда может быть только на ограниченный период. Закон предоставляет государственную поддержку софинансирования тем муниципалитетам, которые предусмотрели в своих обязательных правилах использование жилого помещения на основании заключенного бессрочного договора найма и зарегистрировались в реестре на предоставление пособия по высвобождению жилого помещения.

В 2021 году начато предоставление софинансирования тем самоуправлениям, которые запланировали и осуществили выплату пособий нанимателям денационализированных домов в соответствующем году. С учетом финансовых возможностей органов местного самоуправления и количества жильцов денационализированных домов выплата пособий и софинансирования со стороны государства жильцам денационализированных домов продолжится и в 2022 году. Предоставление софинансирования со стороны государства также запланировано на 2023 год.

Финансовые ресурсы, выделяемые правительством, будут выделяться Министерством экономики органам местного самоуправления для фактической выплаты соответствующих пособий.

По состоянию на 2022 год в Рижском городском самоуправлении зарегистрировано 37 лиц (семей) для получения пособия по незанятому жилью, которым необходимо заплатить 900 000 евро, причем государственное софинансирование составляет 450 000 евро.

В Елгавском городском самоуправлении зарегистрированы два человека (семьи) для получения пособия на незанятое жилье на 2022 год, которым необходимо заплатить 56 914,88 евро (государственное софинансирование составляет 28 457,44 евро).

В 2022 году в самоуправлении Цесисского края зарегистрировано 7 человек (семьи) для получения пособия на незанятое жилье, которым необходимо заплатить 11 968,28 евро, при этом государственное софинансирование составляет 5 984,14 евро.

Соответственно, в целом государственное софинансирование для предоставления пособия вакантным жильем жильцам денационализированных домов Рижскому, Елгавскому и Цесисскому самоуправлению составляет 484 441,58 евро.

В настоящее время информацию о выплате пособий за 2023 год предоставили три муниципалитета (Рига, Цесисский край и Елгава), планирующие выплату пособий по вакансиям жилья в общей сложности 44 домохозяйствам.