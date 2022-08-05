Не понимаю, как выжить на "минималку"! Янсонс: беженцы, очереди за ID, "русские" школы и российские пенсии

Почему на гарантированный минимальный доход или пенсия не выжить? Что будет с теми, кто из-за инфляции не сможет оплатить счета и кредиты? Получат ли пенсии российские пенсионеры? Не пострадает ли качество образования от перевода школ на госязык? Где грань между свободой слова и разжиганием вражды? Омбудсмен Юрис Янсонс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В прошлом году омбудсмена Юриса Янсонса избрали на третий срок. Последний, потому что в начале этого года вышли поправки о том, что больше двух раз занимать этот пост нельзя. А Янсонс получил должность в 2011 году. Главная задача омбудсмена — следить за соблюдением базовых прав жителей страны, описанных в 8-м разделе Конституции.

Одним из главных достижений своего первого срока Янсонс считает упорядочивание вопросов образования. Во-первых, он добился того, чтобы основной и среднее образование стали реально бесплатными — родителям не надо было покупать учебники и рабочие тетради. Во-вторых, он стал активно отслеживать процесс перевода образования на госязык, инспектируя "русские" школы и выявляя всех нерадивых по части языка учителей.

Свою вторую каденцию омбудсмен посветил решению вопросов социально слабо защищенных групп населения — ущемления прав детей и инвалидов, а также борьбу за обеспечение минимальных доходов, на которые реально можно выжить. "Мы выиграли в Конституционном суде семь процессов против государства — я могу об этом и днем, и ночью рассказывать, — не скрывает гордости Янсонс. — Этот билет я знаю очень хорошо.. Если бы со стороны правительства и парламента был интеллигентный, умный, системный подход, если бы они делали все, как записано в законах и особенно в Конституции — жизнь у наших людей была бы гораздо лучше, они бы не боялись за свои социальные гарантии в будущем".

Омбудсмен ответил на такие вопросы: