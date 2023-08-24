"Не так уж много". Глава RNP о числе рижских домов в предаварийном состоянии

Здания в предаварийном состоянии составляют лишь несколько процентов от общего числа домов, находящихся в ведении столичного муниципального предприятия Rīags namu pārvaldnieks (RNP). Об этом в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал глава RNP Марис Озолиньш.

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В эфире программы Озолиньш прокомментировал резонансные аварии домов в Риге — сломавшуюся панель крыши дома на улице Стурманю в Болдерае и треснувший фасад дома на улице Валдемара.

"Проблема кажется серьезной, но на самом деле она не столь остра: в предаварийном состоянии — где-то 2-2,5% домов. Это не так уж много. Конечно, мы регулярно обследуем эти дома, смотрим, какая ситуация", — цитирует главу RNP Rus.LSM.lv.

По его словам, большинство советских "панелек" еще в приличном состоянии".

"Главное чтобы жильцы все-таки за ними ухаживали и проводили вовремя нужные ремонты. Но есть категория действительно ветхих деревянных домов — вот насчет них есть смысл думать, что с ними делать", — указал Озолиньш.