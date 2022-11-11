"Не трожь подушку!" Подкаст "Отчаянный оптимист" — как откладывать, когда живешь от зарплаты до зарплаты?

Нам постоянно говорят о том, как важна подушка безопасности, как важно иметь хоть какие-то сбережения. А как откладывать, когда живешь от зарплаты до зарплаты и в конце месяца порой приходится даже занимать? Имеет ли смысл откладывать 5 или 10 евро и почему не нужно бояться инфляции? Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста" рассказываем и объясняем понятным языком:

Сколько процентов жителей Латвии не имеют "подушек" и почему? (спойлер: по мнению экспертов, дело не в отсутствии средств)

На что латвийцы тратят больше всего денег? (спойлер: оказывается, это не жилье)

Минимальная сумма, которую вообще имеет смысл откладывать?

Почему, создавая накопления, не стоит бояться инфляции?

Где лучше всего хранить свои "микронакопления"?

Так ли важна регулярность?

Три уровня накоплений: "подушка", цель и инвестиции. С чего начать, что с ними делать и когда переходить на следующий уровень?

Почему зарплата растет, а накопления делать все равно не получается? (спойлер: этому есть научное объяснение и это "лечится").

Причем тут психология?

Гости выпуска поделятся и личным опытом: вы узнаете, сколько откладывает на учебу детей председатель правления предприятия группы Citadele CBL Life Анна Фишере-Кальке и какое страшное слово на всю жизнь запомнила Ангелина Мусте, специалист финансового образовательного центра Банка Латвии "Мир денег".

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