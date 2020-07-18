Неблагополучные семьи смогут получить бесплатную помощь психотерапевта

В рамках экспериментального проекта Инспекции по защите прав детей неблагополучные семьи с детьми смогут получить 10 бесплатных семейных консультаций психотерапевта. Такое решение во вторник, 14 июля, принял Кабинет министров.

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Семейная психотерапия — платная услуга, и ее редко могут позволить себе те семьи, которым она действительно нужна. В рамках этого проекта в течение года каждая такая семья сможет получить 10 бесплатных консультаций. На это выделено 1 271 962 евро.

В первую очередь программа рассчитана на детей с проблемами в общении и поведении, а также для переживших семейное насилие. Помощь будет доступна семьям с детьми и детям с 12 до 18 лет, чьи родители развелись или разводятся.

Во время чрезвычайной ситуации существенно выросло число семейных конфликтов, в том числе с применением насилия. Поэтому по инициативе Министерства благосостояния было решено оказать всеобъемлющую, интенсивную и направленную индивидуально на каждого члена семьи всеобъемлющую помощь. Это может уменьшить необходимость в приемных семьях и расходы на них, надеется Минблаг.