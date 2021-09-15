Новая реформа. Намеренно ли МОН хочет лишить статуса научных университетов региональные вузы?

Во вторник, 14 сентября, правительство приняло новую типологию для всех высших учебных заведений страны. От прежних параметров о количестве студентов отказались, но выдвинули новые критерии. К тому же, Кабинет министров предлагает объединить Резекненскую технологическую академию (РТА) и Даугавпилсский университет (ДУ). Портал Delfi попытался разобраться, что стоит за новым проектом Министерства образования и науки (МОН).

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Какие решение приняло правительство?

Накануне Кабинет министров рассмотрел предложение МОН о судьбе трех латвийских вузов. Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, а также планируется объединить РТА и ДУ.

Как сообщила на заседании правительства министр образования и науки Анита Муйжниеце, статус научного университета планируется предоставить лишь четырем высшим школам — Латвийскому университету, Латвийскому сельскохозяйственному университету, Рижскому техническому университету и Рижскому университету Страдиня. Цель присоединения Лиепайского университета к одному из них — содействовать развитию научной работы в Лиепае. В свою очередь целью объединения ДУ и РТА является создание в Латгальском регионе нового вуза международного масштаба.

Как сообщила министр, в течение года вузы должны провести переговоры и достичь соглашения об объединении, которое должно завершиться до 1 сентября 2022 года.

Согласно изменениям в законе о вузах, которые устанавливают их новую типологию, и запланированной реформе управления вузами 27 латвийских вузов будут разделены на:

научные университеты,

университеты искусства и культуры,

университеты прикладных наук

вузы прикладных наук.

Почему ДУ нет в списке научных университетов?

Сперва предыстория. Прежний министр образования Илга Шуплинска предлагала свою реформу системы высшего образования. Основным критерием для получения статуса университета было количество студентов в конкретном вузе (не менее 4000 учащихся). Этим критериям соответствовали все та же четверка — Латвийский университет, Латвийской сельскохозяйственный университет, Рижский технический университет и Рижский университет Страдиня.

В середине марта академик, профессор, проректор Даугавпилсского университета Майя Бурима в интервью порталу Delfi говорила следующее: "Статус университета нигде в мире не приравнивается к количеству студентов, а учитываются качественные критерии. В недавней аккредитации научных организаций Латвии высокий бал — 4 — получило гуманитарное направление "Регионалистика, литературоведение и искусство" Даугавпилсского университета. Это одна из самых высоких оценок в этом направлении в стране. Высоко были оценены и другие научные направления Даугавпилсского университета, а современные образовательные программы нашего университета создаются на научной основе с акцентом как на региональный и латвийский рынок труда, так и на мировые тренды в соответствующих отраслях…

Замечу, что Даугавпилс выбирают для свой учебы и стажировки не только жители Латгалии, но молодые люди из других регионов, в том числе Риги, и иностранные студенты и докторанты. И, несмотря на удручающую демографическую ситуацию в стране, университет в Даугавпилсе обеспечивает стабильный прием студентов все последние годы".

Но под давлением вузов и общественности (студенты и выпускники Даугавпилсского Университета написали открытое письмо Левитсу и Кариньшу) от количественного критерия отказались, но теперь МОН ввел ряд других требований. Например, число научных публикаций за последние 5 лет. В министерстве говорят, что именно ДУ и Лиепайскому университету сегодня не хватает таких работ.

Как считают научные публикации?

К публикациям относят статьи, подготовленные академическим составом, докторантами и студентам магистерских и бакалаврских программ. С такими статьями студенты и преподаватели выступают на международных конференциях, по результатам которых выходят сборники публикаций. Причем, для докторантов наличие публикацией является обязательным как во время учебы, так и для допуска к защите диссертаций. Важно отметить, что участие в конференциях и публикации в отдельных сборниках — платная услуга. Ее покрывают из своего кармана или за счет различных грантов.

Под требования министерства подходят лишь научные публикации в журналах, которые включены в систему Indexing Data Base (индексированные базы данных научных изданий), список которых ограничен.

Но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, во всем мире за последние полтора года было отменено множество конференций, а научным центрам и вузам на фоне экономического кризиса не всегда хватает средств на издание сборников. И эта проблема мирового масштаба.

Несмотря на такие жесткие условия, МОН требует от университетов не менее тысячи научных публикаций за последние 5 лет. ДУ за последние годы чуть не дотянул до этой цифры. Да и набрать публикации в ближайшее время — реальная задача, говорит Бурима.

"Даугавпилсский университет в течение последних нескольких лет создал ряд стимулирующих инструментов для академического состава и студентов, чтобы наращивать долю научных публикаций. Результат очевиден. Резкий рост числа публикаций — только за последний год более 200. Поэтому через пару-тройку лет мы будем соответствовать этому новому критерию министерства", — поясняет проректор, добавляя, что логичнее было бы установить этот критерий в зависимости от числа студентов и академического состава в конкретном вузе.

"Возмущает подход. Требование о количестве публикаций имеет обратную силу, то есть наш статус хотят определить по числу публикаций, которые были ранее, хотя такое условие появилось сегодня. Нельзя относить критерии к предыдущему периоду", — настаивает академик, добавляя, что завтра критерии вновь могут измениться из-за непредсказуемости политики министерства.

По ее словам, накануне наблюдалась неразбериха с терминами. В министерстве ДУ пояснили, что правительство не определило статус возможного объединения ДУ и РТА, а лишь указало цель — создание в Латгальском регионе нового вуза международного масштаба. До 1 сентября будущего года вузы должны определиться со своим статусом, поэтому слишком рано говорить о том, что в Даугавпилсе будет университет прикладных наук.

"Для Даугавпилсского университета в этой ситуации самая важная цель — сохранить статус научного университета. Необходимо продуктивный диалог с Резекне, как академия видит свое будущее, возможность кооперации c Даугавпилсом, чтобы мы не потеряли своего статуса при возможном присоединении РТА. Ведь и цель правительства — не объединение ради внедрения реформы, а для того, чтобы в Латгалии был сильный университет, который работал бы на благо региона, страны в соответствии с мировыми научными и академическими стандартами", — говорит Бурима, правда, добавляя, что новое название со словом "латгальский" также смущает.

Заметим, что статус научного университета предусматривает другую модель финансирования. Лишение такого статуса приведет к урезанию средств для научно-исследовательской деятельности.

С чем не согласен мэр Даугавпилса?

Мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша также смущает решение правительства. Накануне градоначальник опубликовал довольно обширный комментарий в социальных сетях. "Сегодня правительство приняло решение об объединении Резекненской технологической академии (РТА) и Даугавпилсского университета (ДУ). Согласно планам властей, на базе этого объединения должна появится новая государственная высшая школа Латгальского региона. Примечательно, что о новом названии объединенных латгальских вузов и сохранении статуса университета на заседании Кабинета министров не говорилось ни слова. В проектных бумагах этого тоже нет.

И это не может не настораживать, поскольку ранее Министерство образования, которое тогда находилось под управлением Илги Шуплинской, уже предпринимало попытку "унизить" альма-матер большинства жителей Латгалии, отняв у Даугавпилсского университета его статус. Тогда только из-за волны народного гнева, которая поднялась по всему региону, Сейм был вынужден отказаться от "количественного критерия", согласно которому для сохранения университетского статуса в учебном заведении должны учиться не менее 4000 студентов. Латгалия, заявив, — "Даугавпилсскому университету быть!", — наглядно доказала тогда, что сплотившись, народ может противостоять любому мракобесию.

Я искренне хочу ошибаться в своей уверенности, что нынешние планы Министерства образования являются своеобразным реваншем: мол, не получилось лишить Латгалию университета по "количественному критерию", попробуем другим путем — объединим два неравных по всем показателям вуза в один, максимально ослабив тем самым Даугавпилсский университет, а потом "хлопнем" новый вуз, указав, что до университетского статуса он не дотягивает.

Благодаря строптивости латгальцев и их умению объединяться перед общей бедой, правительство стало значительно осторожнее относится к своим заявлениям в отношении нашего региона. Новая министр образования Анита Муйжниеце, сменившая не так давно "безумную Илгу", учла ошибки своей предшественницы, и пока демонстрирует намерение выслушать мнение вузов о грядущем объединении. Однако времени на реорганизацию отведено критически мало — чуть меньше года. До 1 сентября 2022 года", — говорится в сообщении мэра.