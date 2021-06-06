От Кулдиги до Вентспилса. Кто будет править в Курземе: итоги выборов
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5 июня в Латвии состоялись выборы в местные самоуправления. Портал DELFI обобщает данные по подсчету голосов в Курземе.

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Лиепая


На выборах в самоуправления в Лиепае первое место Лиепайская партия, в которой важную роль по-прежнему играет в прошлом мэр города Улдис Сескс. На втором месте Латвийское объединение регионов, локомотивом которого является нынешний мэр Лиепаи Янис Вилнитис. Подробнее.

Вентспилс


На выборах в самоуправления в Вентспилсе уверенно победила партия "Латвии и Вентспилсу", лидером которой является мэр города Айвар Лембергс. Эта партия набрала 54,32% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Подробнее.

Южно-Курземский край

В новом краю уверенно победил Союз зеленых и крестьян (43,84%). На втором месте Национальное объединение (25,73%), на третьем Латвийское объединение регионов (15,16%). В краевую думу также попадает "Новое "Единство"" (7,61%).

Кулдигский край


Почти половину голосов собрала партия "Для Кулдигского края" (Kuldīgas novadam) во главе с председателем краевой думы Ингой Берзиней — 49,70%. В думу также проходят Союз зеленых и крестьян (13,34%), "Для развития Латвии" (12,77%), Национальное объединение (12,40%) и Новая консервативная партия (6,27%).

Салдусский край


Первое место у Латвийской зеленой партии, которую представляет нынешний председатель краевой думы Марис Зустс (40,13%). В думу также проходят Латвийский крестьянский союз (15,18%), "Для развития Латвии" (10,47%), Нацобъединение (14,10%) и Новое Единство (7,15%).

Талсинский край


Явного лидера нет: первое место у Национального объединения (21,83%), однако совсем рядом еще три партии — "Мы — Талси и краю" ("Mēs — Talsiem un novadam", 18,62%), "Новое Единство" (16,22%) и общий список "Для развития Талсинского края" и "Для развития Латвии" (15,99%). В думу также проходят Латвийская зеленая партия (10,51%) и Латвийский крестьянский союз (8,81%).

Вентспилсский край


В думу прошли все три списка, которые участвовали в выборах: Латвийский крестьянский союз (39,75%), Латвийское объединение регионов (33,25%) и Национальное объединение (26,17%).

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Tags

"Новое Единство" Союз "зеленых" и крестьян Латвийское объединение регионов Новая консервативная партия Национальное объединение Выборы в самоуправления 2021 "Для развития Латвии" Айвар Лембергс Вентспилс Курземе Лиепая Талси Улдис Сескс
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