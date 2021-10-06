Перед "часом Х". Коалиция определяется — сохранить ли преимущества для вакцинированных

Давление экспертов и врачебного сообщества на Кабинет министров усиливается: специалисты продолжают бить тревогу, призывая немедленно ужесточить "ковидные" ограничения. Дата следующего заседания правительства пока не назначена. Но из высказываний политиков можно сделать вывод о том, что сейчас ключевой вопрос дискуссий — какие преимущества оставить привитым?

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Мотивация вакцинироваться должна сохраняться

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) заявил в интервью Латвийскому радио, что ограничения не должны снижать мотивацию жителей вакцинироваться. При этом ограничения должны быть, по мнению министра, строгими, массовыми и контролируемыми. Главное — не допустить катастрофическую перегрузку больниц и снизить заболеваемость.

"На уровне принципов я разделяю мнение о том, что мы должны стремиться к таким мерам безопасности, при которых бы принималось во внимание, что половина латвийского общества действовала ответственно и заботилась об обществе, государстве и своем здоровье в целом, поэтому вакцинировалась. И где это возможно, этим людям должны быть предоставлены преимущества, им нужно дать жить по возможности нормально, насколько это позволяет достичь эпидемиологических целей", — сказал Павлютс.

Министр подчеркнул, что это его личные, а не всего правительства, соображения. В то же время в Twitter Павлютс написал, что "вне зависимости от решения правительства объявить чрезвычайную ситуации в стране, чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения неизбежна".

Андрей Юдин, заместитель председателя фракции премьерского "Нового Единства" в Сейме, также заявил, что ограничения должны быть введены для невакцинированных от Covid-19. Политик не считает разумным особо ограничивать права вакцинированных людей, так как они меньше подвержены риску.

На просьбу прокомментировать мнение инфекциониста Уги Думписа о том, что в нынешней ситуации ограничения нужны как для вакцинированных, так и для невакцинированных, Юдин ответил, что допускает определенные универсальные ограничения, например, ношение масок привитыми и ограничение ночных мероприятий.

Культурные мероприятия: быть или не быть?

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) не поддерживает идею запретить вообще все культурные мероприятия, в том числе, проходящие в "зеленом" режиме — то есть, доступные только для привитых и переболевших.

По мнению Пунтулиса, можно повысить эпидемиологическую безопасность таких мероприятий. Например, выдвинуть требование носить маски, обязательно измерять температуру посетителям перед входом, обеспечить персонализированные сидячие места.

При этом министр, отвечая на вопрос LETA, поддержит ли он введение локдауна, ответил — если эксперты отклонят предложение о проведении культурных мероприятий в "зеленом" режиме, посчитав их угрозой эпидемиологической ситуации, то он готов поддержать локдаун.

Наурис Пунтулис поддерживает запрет на культурные мероприятия в "желтом" режиме (для привитых, переболевших и тех, кто может предъявить негативный тест на Covid-19). На вопрос, поддерживает ли он закрытие некоторых магазинов для непривитых, Пунтулис ответил утвердительно.

Когда "час Х"?

На данном этапе утвержден только новые правила Кабинета министров, которые вступят в силу в понедельник, 11 октября. Именно эти правила вводят с 15 ноября обязательную вакцинацию для медиков, педагогов и социальных работников. С 11 октября начинают действовать ограничения, предусматривающие, что любая деятельность (магазины, оказание услуг, публичные и частные мероприятия и т. д) производится в одном из трех режимах — "красном", "желтом" или "зеленом". Подробно — здесь.

Эти правила правительство утвердило полторы недели назад. С тех пор эпидемиологическая ситуация ухудшилась настолько, что медики и эксперты настаивают: эти правила направлены лишь на расширение охвата вакцинацией, а потому уже запоздали.

Правительству предстоит принять иные более жесткие ограничения. Дата заседания Кабинета министров не назначена. Но предполагается, что это может произойти даже на этой неделе.