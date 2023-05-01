Плохо, но небезнадежно. Эксперты: как действовать, чтобы латыши и русскоязычные увидели друг друга

В одних районах Латвии и Риги русскоязычные более активны, в других вообще не верят в свои силы что-то менять. С чем это связано, показало исследование "Гражданская апатия русскоязычных жителей Латвии — миф или реальность?" Авторы труда — Центр общественной политики Providus — дали свои советы, как исправлять ситуацию.
Более подробно о том, почему русскоязычные в три раза чаще боятся свободно выражать свое мнение и редко участвуют в движениях активистов, можно почитать здесь.
"Ситуация ужасная, но не безнадежная", — подытожила свои наблюдения глава Providus политолог Ивета Кажока. Она убеждена, что проблемы сами по себе не решатся, особенно на фоне войны возросшего этнического напряжения. Латыши и русскоязычные мало контактируют, сидят в своих информационных пространствах, не видят и не понимают друг друга.
"Не должно быть так, чтобы интеграцию и другие важные темы обсуждали только с латышами или преимущественно с латышами — должно быть представлено все общество… Если русскоязычных не привлекать — сами они не придут. Информация до них не доходит, а если и доходит, то зачастую нет веры, что в таких обсуждениях есть смысл, — считает Кажока. — И потом они будут удивляться, почему такой результат. Самая большая проблема, что реального диалога нет".
"Конечно, части политиков выгодно, чтобы русскоязычные жители не участвовали активно в политике — понятно, что они голосуют по-другому, чем латыши, — признает Ивета Кажока. — Но на последних выборах голоса русскоязычных поделились по разным партиям. Большинство партий пытаются привлечь и русскоязычных избирателей".
За интеграцию Латвии отвечает Министерство культуры, которое традиционно находится в ведении Нацобъединения — там свой электорат. "Но если что-то плохое на поле этнических конфликтов произойдет — будет сразу ясно, кто за это несет политическую ответственность, — отмечает Кажока. — Так что они должны что-то делать в этом поле — это однозначно. Ну и министры меняются".
Политолог предлагает тщательнее исследовать, что у латышей и русскоязычных в головах, и придумать, как разным этническим группам больше работать друг с другом на благо страны.
Вот какие рекомендации эксперты предлагают на сегодня:
- Находить и рассказывать на широкую аудиторию истории о том, как людям удавалось повлиять на власть и та приняла важное для жителей решение.
- Самоуправления должны общаться с жителями и следить за публикациями в соцсетях, где рассказывается о проблемах жителей региона и высказываются их мнения, а также отчитываться о решении этих проблем.
- Для снижения отчужденности жителей Даугавпилса, Резекне и, в меньшей степени, Лиепаи, избранным от этих регионов депутатам надо чаще помогать в решении проблем жителей именно этих регионов — чтобы они были на повестке дня Сейма и министерств.
- Высшие должностные лица и чиновники из Риги должны чаще совершать визиты в дальние регионы, чтобы выявить проблемы и выслушать местных жителей.
- Партиям надо пересмотреть принцип формирования избирательных списков в Латгалии — уделить внимание подбору вдохновляющих политических лидеров там.
- Выделять НГО деньги, чтобы те могли больше рассказывать о своей работе и возможностях к ним присоединиться. В том числе в русскоязычном инфопространстве.
- Нужна целенаправленная поддержка организациям, которые работают с региональными и русскоязычными жителями, вовлекают их в гражданскую активность.
- Создавать или поддерживать на региональном и государственном уровне форматы встреч, на которых местные жители — латыши и русскоязычные могли бы без страха общаться между собой, решая общие проблемы на заданную тему.