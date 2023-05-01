Плохо, но небезнадежно. Эксперты: как действовать, чтобы латыши и русскоязычные увидели друг друга

В одних районах Латвии и Риги русскоязычные более активны, в других вообще не верят в свои силы что-то менять. С чем это связано, показало исследование "Гражданская апатия русскоязычных жителей Латвии — миф или реальность?" Авторы труда — Центр общественной политики Providus — дали свои советы, как исправлять ситуацию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Более подробно о том, почему русскоязычные в три раза чаще боятся свободно выражать свое мнение и редко участвуют в движениях активистов, можно почитать здесь.

"Ситуация ужасная, но не безнадежная", — подытожила свои наблюдения глава Providus политолог Ивета Кажока. Она убеждена, что проблемы сами по себе не решатся, особенно на фоне войны возросшего этнического напряжения. Латыши и русскоязычные мало контактируют, сидят в своих информационных пространствах, не видят и не понимают друг друга.

"Не должно быть так, чтобы интеграцию и другие важные темы обсуждали только с латышами или преимущественно с латышами — должно быть представлено все общество… Если русскоязычных не привлекать — сами они не придут. Информация до них не доходит, а если и доходит, то зачастую нет веры, что в таких обсуждениях есть смысл, — считает Кажока. — И потом они будут удивляться, почему такой результат. Самая большая проблема, что реального диалога нет".