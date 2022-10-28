В четверг подтверждено 496 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Вчера проведено 2777 тестов на Covid-19, 17,9% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 457,3 до 439,3 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6053 человека, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 951 164 случая заболевания.
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