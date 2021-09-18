"Политикам плевать, а нам расхлебывай!" Школьные медсестры возмущены организацией тестирования на Covid

То пробирки перепутали, то недодали, то неправильно маркировали, то принесли в последний момент, то ответ запаздывает, то приходит ответ на несданный анализ… И с утра до вечера по будням и выходным звонят возмущенные родители. В редакцию портала Delfi обратились сразу две школьные медсестры и рассказали, какой хаос свалилcя на их головы. При этом основных обязанностей — следить за здоровьем детей, справками, обязательными прививками и качеством питания, а также реагировать на несчастные случаи — никто не отменял.

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"Вы приезжайте к нам в школу в масках и посмотрите, что творится в день тестов с 9 до 12! И вы поймете, что ни о каком обучении в это время речи не идет, — возбужденно призывает Анна (по ее просьбе, мы изменили имя и не указываем номер школы). И тут же признает, что, вообще-то, следственного эксперимента не получится — в школу строго-настрого запрещено пускать людей с улицы.

Анна подробно рассказала о своих дополнительных обязанностях. Уже в начале недели она должна отправить в приписанную к школе лабораторию списки детей, которым нужны тесты. Списки эти все время меняются: ребенок может поменять школу, класс, заболеть, уехать на соревнования, покинуть ряды "сертифицированных" (если прошло больше полгода с болезни) и так далее — школа должна все уловить и обо всем уведомить.

Все смешалось в школьном комплекте



"Хорошо, если лабораторный комплект на школу придет хотя бы за сутки до анализов, а не поздно вечером накануне, как это было у нас, — говорит Анна. — В день тестирования мне надо ехать в школу самым ранним автобусом, чтобы быть на месте сразу после шести утра: все проверить, оформить и разнести коробки по классам. А потом школа превращается в Большую плевательницу. В классе 25-30 человек, все стараются. Если старшие справляются довольно быстро, то малышам процесс дается с трудом.