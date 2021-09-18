"Политикам плевать, а нам расхлебывай!" Школьные медсестры возмущены организацией тестирования на Covid

То пробирки перепутали, то недодали, то неправильно маркировали, то принесли в последний момент, то ответ запаздывает, то приходит ответ на несданный анализ… И с утра до вечера по будням и выходным звонят возмущенные родители. В редакцию портала Delfi обратились сразу две школьные медсестры и рассказали, какой хаос свалилcя на их головы. При этом основных обязанностей — следить за здоровьем детей, справками, обязательными прививками и качеством питания, а также реагировать на несчастные случаи — никто не отменял.
"Вы приезжайте к нам в школу в масках и посмотрите, что творится в день тестов с 9 до 12! И вы поймете, что ни о каком обучении в это время речи не идет, — возбужденно призывает Анна (по ее просьбе, мы изменили имя и не указываем номер школы). И тут же признает, что, вообще-то, следственного эксперимента не получится — в школу строго-настрого запрещено пускать людей с улицы.
Анна подробно рассказала о своих дополнительных обязанностях. Уже в начале недели она должна отправить в приписанную к школе лабораторию списки детей, которым нужны тесты. Списки эти все время меняются: ребенок может поменять школу, класс, заболеть, уехать на соревнования, покинуть ряды "сертифицированных" (если прошло больше полгода с болезни) и так далее — школа должна все уловить и обо всем уведомить.
Все смешалось в школьном комплекте
"Хорошо, если лабораторный комплект на школу придет хотя бы за сутки до анализов, а не поздно вечером накануне, как это было у нас, — говорит Анна. — В день тестирования мне надо ехать в школу самым ранним автобусом, чтобы быть на месте сразу после шести утра: все проверить, оформить и разнести коробки по классам. А потом школа превращается в Большую плевательницу. В классе 25-30 человек, все стараются. Если старшие справляются довольно быстро, то малышам процесс дается с трудом.
Надо спешно искать, куда попала "заплутавшая" пробирка. Хорошо, сейчас договорились, чтобы нам давали несколько запасных пробирок — без фамилий и кодов. Тогда их надо подписать и оформить".
Если классного руководителя нет или у него урок в другом классе, процесс должна обеспечить медсестра, как ответственная персона. "Я стараюсь всем помочь. Но ведь у меня есть и другие обязанности. Например, звонит учитель физкультуры — ребенок упал и расшиб в кровь коленку. В кабинет приходит ребенок — болит живот, разберитесь в причине, помогите… Зачем превращать классы в плевательницы? Не лучше ли в отдельный кабинет с раковиной и открытым окном посадить лаборантов, чтобы они принимали тесты и фиксировали. Мы готовы их кормить…
К полудню все анализы должны быть сданы и упакованы. Понятно, что в это время дети думают никак не о правописании или косинусе — для них это повод сорвать уроки. По счастью, пробирки пластиковые — их не разбить. После анализов классы надо продезинфицировать и проветрить, а детей привести в учебное состояние".
Анализа нет - ответ есть
Главные проблемы начинаются потом, когда телефон в ночи обрывают родители, которым не пришли ответы. И они не знают, смогут ли дети пойти в школу, потому что нет ответа — нет учебы. "Повезло тем школам, где тесты в пятницу — там родители успевают получить ответ к понедельнику. У нас же было так, что ребенок пришел — учитель пустил. А через 3 часа родителям пришел позитивный ответ — весь класс с учителями сидит две недели на карантине".
Информацию Анны подтверждает другая медсестра — Инга, она тоже просит не называть ее настоящего имени. У нее ситуация развернулась еще критичнее: "Ночью кому-то ответы тестов пришли, кому-то — нет. Детей привели в школу — учителя начали отправлять их домой. Родители возмущены.
Еще загадочнее была история с негативными тестами, которые получили родители, чьи дети не сдавали анализы. На самом деле, я догадываюсь, откуда что взялось. Когда после первого тестирования, мы спросили, куда деть невостребованные пробирки, сказали оставить у себя. Но на второй раз потребовали, чтобы неиспользованные пробирки упаковали в пакеты и отправили им. Видимо, в лаборатории все перемешали, а поскольку в неиспользованных тоже есть жидкость, их тоже проверили на ковид и отправили отрицательные ответы. Представляете, как были возмущены родители, которые принципиально против анализов и вакцин?! Для них это "верное" подтверждение всех теорий заговоров".
Обе медсестры согласились, что самое непростое во все этой истории — бесконечная и очень стрессовая коммуникация с возбужденными родителями, которых тоже можно понять: им работать надо, а тут все это. Они никак не согласны с новыми правилами, по которым больше суток пропуска школы — простая записка уже не проходит, надо идти к семейному за справкой, а тот отправляет в лабораторию, а это снова время на ожидание очереди и ответа. Пропустил сдачу теста с классом — тоже надо идти самому в ту же лабораторию и сдавать… И все время ждать, ждать".
Нет денег, нет страховок
При этом ставка у школьных медсестер — она из самых низких в профессии. "У медсестер моего поколения, — рассказывает Инга, — есть сертификаты для работы в школах и дошкольных учреждениях, но в 2010 году что-то перепутали и нам предложили снова сдавать на сертификаты. Мы подняли шум — тогда решили сертификацию вообще отменить.
Также про медсестер этой категории забыли при оформлении страховок. "Когда Ушаков объявил о страховках здоровья для учителей, про нас и техперсонал не вспомнили, — рассказывает Инга. — Когда мы задали вопрос напрямую, нам обещали найти деньги в следующем году. Потом власть сменилась, а новая снова только обещает. При этом мы постоянно рискуем — мы организуем анализы на ковид, мы оказываем первую помощь и отправляем домой всех, кто плохо себя чувствует… Политики нас нагрузили обязанностями и наплевали на нас с высокой башни, а нам — расхлебывай!
Я люблю свою работу, люблю детей и школу, но почему нельзя было все организовать по-человечески и заранее. Вместо этого, нас все время пугают, что белорусские медсестры на такие суммы готовы в очереди стоять".
Новые рельсы - куда поедем?
На днях правительство, признавшее наличие хаоса в тестировании, решило сменить его порядок — с 1 октября анализы надо будет сдавать раз в две недели по новому алгоритму. Это проще и дешевле. Система такая: делается коллективный тест на весь класс, если в нем есть позитивный результат, то индивидуальные анализы слюны делают на весь класс, в том числе и для вакцинированных или переболевших школьников, которым в обычном тестированиии участвовать не надо.
"Алгоритм снимет огромную нагрузку не только с руководства школ, но и с лабораторий, и мы надеемся, что и коллеги из лаборатории MFD наконец поставят свой поезд на правильные рельсы," - высказался председатель правления Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс.
Также решили, как устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ. В ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах теста, ученик может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.
Впрочем, как сразу предупредил Минздрав, если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена в сторону учащения.
В передаче "Delfi TV ar Jāni Domburu" эксперты из министерств образования и здоровья сообщили, что на проблемы тестирования жаловались 10 процентов школ. Больше всего несостыковок было связано с лабораторией MFD, которая сперва заявила, что готова обрабатывать большие объемы вовремя, а на деле оказалась неспособна, сообщил Берзиньш. Также путаница случилась в данных по школьникам от учебных заведений: были лаборатории, которые из 408 школ получили 207 неправильных списков.
"Понятно, что провести одновременно тестирование 200 000 педагогов и учеников, это был большой вызов, — ранее на вопрос Delfi ответила министр образования Анита Муйжниеце. — К сожалению, похоже, одна лаборатория переоценила свои возможности. В связи с этим министерству пришлось пересмотреть алгоритм. Проблемы есть не только у лабораторий, но и на местах: в школах работает "человеческий фактор", который возможен при любом новом деле. Но процесс совершенствуется каждый день…"
Министр сообщила, что осознает: да, новые обязанности для школьного медперсонала — это отягощение. "Понятно, что в идеальном случае всем надо приплачивать за каждую дополнительную работу, но сегодня я пока не могу ответить на вопрос, будут ли доплаты. Не скажу ни да ни нет. Нагрузка есть, но "ковид" создал проблемы абсолютно во всех профессиях — везде появилось что-то дополнительное".