Посол Латвии в РФ: у нас было достаточно деталей пазла, чтобы понимать, что война будет

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш, который должен покинуть РФ до 10 февраля, рассказал в интервью издании Neatkarīgā о том, как еще до вторжения России в Украину в посольстве Латвии подозревали, что войска скопились у границы не просто так, и о том, как менялась за этот год риторика российской пропаганды.

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Явлинский говорил, что будет война





"Уже осенью 2021 года стали поступать сигналы, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на границах Украины. Концентрация вооруженных сил сильно превышала объем обычных военных учений (…). На всех уровнях, в том числе на пропагандистских каналах, отрицали возможность вторжения. Большая часть российских экспертов по внешней политике тоже говорила, что внешняя агрессия маловероятна — с оговоркой, если только украинцы не устроят масштабную провокацию. Но были и политики, которые высказывали и противоположное мнение. Например, Григорий Явлинский, которого мы неоднократно приглашали к себе на встречи. Он еще в сентябре сказал, что будет война — и обосновал свое мнение опубликованной летом статьей Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Он обратил внимание на том, что на выборах первыми номерами в списках "Единой России" были министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. По мнению Явлинского, это был "референдум" о проводимой и до этого агрессивной политике России. Явлинский не знал, когда начнется война. Только Жириновский упомянул, что что-то может начаться в феврале.

Личный опыт и интуиция тоже давали подсказки. В молодости я проходил обязательную военную службу в рядах советской армии. Довелось и жить в палатке — правда, летом. И по моим личным ощущениям было ясно, что если держать военных в палатках зимой, на морозе и сырости — это неизбежно создаст проблемы с их мотивацией. Так что войска должны были или уйти с границы, или перейти границу (…). Потом было заседание Национального совета безопасности и его решения о признании независимости отдельных регионов Украины. Оговорка Нарышкина, главы разведки, была важной — на этом заседании он согласился с присоединением этих регионов к Российской Федерации. Так что у нас было достаточно деталей пазла, чтобы понимать, куда все движется", — рассказал Риекстиньш.

Народ не верит, что это отечественная война

Посол считает, что к социологическим опросам при тоталитарном режиме нужно относиться осторожно — по его мнению, реальный процент поддерживающих войну непонятен. "Как нам рассказали российские социологи, очень большое количество людей отказывается участвовать в опросах. Иногда это количество доходит до 89%. По неофициальным данным, страну покинуло более 700 тысяч граждан России", — отметил он.

Он обратил внимание на то, как менялась риторика пропаганды. "Первые полгода российские власти держались нарратива, что все идет по плану, не надо беспокоиться, специальной военной операцией занимается профессиональная армия — а вы, люди, продолжайте жить обычной жизнью, это к вам не относится, у нас нет плана призывать резервистов. Президент Путин лично сказал это в марте прошлого года. В первые дни войны в Москве устроили выставку ретроавтомобилей и другие развлекательные мероприятия. Создавалось впечатление, что все нормально, условный лозунг был не "нет войне", а "нет войны". Все изменилось, когда в сентябре объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда война пришла к дверям практически каждого гражданина (…). В этой ситуации власти пытались мотивировать тех, кто на фронте и кого туда отправляют. Понятно, что "демилитаризация" и "денацификация" как мотивация уже не работали. Была попытка мотивировать сражаться с украинцами потому, что они развивают свою ядерную программу, что у них есть биологические программы с боевыми комарами, которые будут кусать только русских. Люди только посмеялись — не сработало.

Осенью была попытка повернуть это в русло оборонительной войны, отечественной войны. Приходилось даже слышать, что присоединение четырех регионов Украины, которые ни одна из сторон полностью не контролировала, было проведено с тем обоснованием, что теперь мы, Россия, сможем сказать, что мы защищаем свою территорию. Если мы защищаем эти территории, то мы защищаем свою землю, и это отечественная война.

Сейчас пропаганда пытается внедрить в умы картинку немецких танков с крестами. Пропагандистам все равно, что в 1941 году не было "Леопардов", а "Тигры" появились в 1942 году. Пытаются мотивировать российский народ и компенсациями. В удаленных регионах родственники убитых получают за них такие деньги, которых они в жизни не видели. Но здесь опять проблема. Если государство выплачивает денежные компенсации, это больше не вяжется с концепцией отечественной войны. Народ в отечественной войне защищает родину — это значит, что народ должен стоять в очереди у военкоматов, чтобы добровольно сражаться с захватчиками. Но в очередях никто не стоит, и количество добровольцев совсем небольшое".

Полностью интервью с послом можно прочитать на сайте Nra.lv.