Правительство примет решение о возобновлении услуг парикмахеров и мастеров маникюра
Foto: Shutterstock

Сегодня правительство планирует принять решение о возобновлении услуг парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра с 1 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министерство экономики ранее представило правительству концепцию безопасного оказания услуг красоты на основе анализа рисков, проведенного Инспекцией здравоохранения.

Министерство предложило правительству решить, разрешать ли с 1 марта все услуги красоты или только некоторые. Оценив риски и учитывая рекомендации Минздрава, правительство постановило, что с 1 марта будут доступны только услуги парикмахера, маникюр и педикюр. Предлагалось также разрешить работать сертифицированным специалистам по медицинским услугам красоты, но правительство это предложение не поддержало.

Как указывает Минэкономики, предоставление этих услуг может быть возобновлено, если будут соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их салоны и специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения, обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут. В один день клиент у специалиста может получить только одну услугу, клиент и мастер должны носить маски, а также необходимо бесконтактным методом измерить у клиента температуру тела.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если невозможно соблюдение двухметровой дистанции, на рабочем месте должен быть установлен защитный барьер между мастером и клиентом. Также в салонах красоты должны иметься дезинфицирующие средства.

Соблюдение этих требований салонами красоты в выборочном порядке будут контролировать Инспекция здравоохранения в сотрудничестве с Центром защиты прав потребителей и полицией.

За нарушение требований может быть сделано замечание или применен штраф в размере до 5000 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

9

Source

LETA

Tags

Министерство экономики Правительство Центр защиты прав потребителей
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€