ПВС: настолько массовой гибели птиц в Латвии еще не было

Массовый падеж больных птичьим гриппом пернатых в таких масштабах, как сейчас, в Латвии наблюдается впервые. Об этом в программе rus.lsm.lv "Новый день" заявил замдиректора департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы Эдвин Ольшевскис. По его словам, больше всего в ЕС это заболевание затронуло озерных чаек.

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"Ситуация довольно сложная. Время покажет, как она будет развиваться. Потому что в Латвии такое впервые, когда происходит массовый падеж в колониях гнездящихся птиц. Конечно, у нас, если говорить о дикой фауне, то у ветеринарных инспекторов руки довольно коротки — потому что мы не можем остановить диких птиц, диких животных".

Как ранее сообщал Delfi, 8 мая Продовольственно-ветеринарная служба получила информацию от орнитологов о не менее чем 200 погибших чайках на острове в Даугаве, в городе Краслава. Неделей ранее высокопатогенный птичий грипп H5N1 был лабораторно подтвержден у больших чаек, погибших в районе пруда Даугавпилсской эспланады.

Хотя люди редко заражаются птичьим гриппом, он опасен и для человека, подчеркивают специалисты.

Чтобы не подвергать опасности свое здоровье и не допустить дальнейшего распространения заболевания, PVD призывает жителей не посещать места, где обнаружены мертвые птицы, ни при каких обстоятельствах не трогать их, а также не привозить больных птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, потому что птичий грипп неизлечим.

Жителей призывают сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, по телефону горячей линии PVD ​​- автоответчик 67027402 или в ближайшее подразделение PVD.

Высокопатогенный грипп птиц — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Распространителями вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, их выделениями и фекалиями. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корма или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.