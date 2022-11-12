Режиссер Виестурс Кайришс предлагает обиженным русскоязычным компромисс — учить латгальский язык

Риторика латышей с латгальцами похожа на отношение русских к украинцам. Латгальцам постоянно отказывают в возможности сохранения идентичности, — уверен режиссер Виестурс Кайришс. Он обращает внимание на то, что в Латгалии живет много русскоязычных, которые не стали учить латышский язык из обиды на власть за то, что им не дали гражданство. Он предлагает "разумный компромисс" — выучить латгальский и вместе заняться его судьбой в Латвии. Об этом Кайришс рассказал в интервью Delfi по случаю премьеры фильма "Январь".

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Полное интервью Delfi с Виестурсом Кайришем можно прочесть здесь.

Для Виестурса Кайришса латгальский язык — один из трех, на которых он говорит с детства — вместе с латышским и русским. Его бабушка вышла замуж за стопроцентного латгальца Йониса, чей отец прошел с красными стрелками по всей России до Перекопа. Йонис не знал латышского — только латгальский и русский. Виестурса всегда беспокоила судьба Латгалии и латгальского языка.

"Во времена Первой республики считалось, что все должны стать латышами. В 1917 году, когда Латгалия была отдельно от Латвии, там собрался конгресс и с огромными скандалами и спорами проголосовал за то, что латгальцы будут вместе с остальной Латвией отделяться (от Российской империи) — им обещали сохранить права, язык и веру, — напоминает он историю. — Но уже в 1918 году после обретения независимости эти права были проигнорированы, а во времена Улманиса их попросту уничтожили — всех латгальских чиновников сняли, а латгальский язык считался таким недолатышским. Надо было стыдиться за то, что ты говоришь по-латгальски — это огромная эмоциональная травма…"

Foto: Kadrs no filmas

Сам режиссер во многих работах использует латгальский язык. Его прошлый фильм "Город у реки" был снят на латгальском языке в латгальском городке. Не стал исключением и его последний фильм "Январь", отчасти биографический, который рассказывает о событиях 1990 года в Вильнюсе и Риге. Родня главного героя Язиса живет в Латгалии, куда его семья ездит отдыхать душой и молиться на латгальском языке. Язису нравится снимать на камеру статичные пейзажи тихой латгальской природы. Похоже, и самому Виестуру Кайришсу это по душе.

"Риторика латышей с латгальцами похожа на отношение русских к украинцам: это ненастоящий язык, это диалект, это неправильные латыши, — рассуждает режиссер в интервью Delfi. — Все время идет работа, чтобы уничтожить эту идентичность — от Латгалии фактически осталась только территория. На мой взгляд, если не вернется аспект важности латгальского языка и необходимости его преподавания в школах, то латгальцам нет смысла там оставаться — можно ехать в Ригу.

Мы же понимаем, что многих латышей от отъезда из Латвии удерживает лишь понимание того, что только здесь территория латышского языка и культуры — духовный комфорт. Также и Латгалия — единственное место в мире, где представлен латгальский язык. Если это понимание будет — это все решит".

Кайришс отмечает, что в городах Латгалии живет много русскоязычных. "С одной стороны — много, но ситуация не такая же, как в Риге. И для многих русских, у которых обида на Латвию из-за вопроса негражданства так велика, что они не могут даже учить латышский язык, латгальский язык стал бы разумным компромиссом. Это огромный и неиспользованный политический инструмент. Мы сами облажались и теперь тупо удивляемся. И снова в меморандуме правительства не видно, чтобы Латгалия была в приоритете. Это означает, что они по-прежнему ничего не поняли. По-моему, это катастрофа".

Режиссер сурово настроен в отношении нынешних руководителей латгальских городов, которые недавно выступили со скандальными заявлениями. "У господина Элксниньша — чудесная латгальская фамилия. По-латышски она бы звучала как Алкснитис. Наверняка, он говорит на латгальском. Я удивляюсь, что он до сих пор на своей работе — мне кажется, его давно надо было бы отстранить. Ну как может мэр латвийского города считать, что Крым — это территория России? Но это другой разговор…"

На прошлой неделе в интервью программе Kāpēc на Delfi TV Андрейс Элксниньш сказал: "Крым — в составе Российской Федерации". В распространенном в Facebook видеобращении мэр Резекне Александр Барташевич назвал "актом вандализма" предстоящий снос памятника советским воинам "Алеши".

Полное интервью Delfi с Виестурсом Кайришем можно прочесть здесь.