Ринкевич: "В условиях войны "Дождь" должен строго соблюдать условия — если нет, то нужно работать в другом месте"

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze прокомментировал скандал вокруг телеканала "Дождь".

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"Я и сейчас считаю, что российское общество должно иметь доступ к депропагандируемой информации. То, что "Дождь" летом начал у нас работать было обоснованным решением, но в военных обстоятельствах условия — ясны: если не соблюдаются принципы пребывания в гостях, то тогда этому масс-медиа у нас делать нечего", — пояснил свою позицию в интерью глава МИД Латвии.

В интервью, которое состоялось в пятницу, Ринкевич сообщил, что вместе с начальником Службы государственной безопасности (СГБ) и главой Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) приступил к анализу телезаписи, вызвавшей скандал. "Мы говорили с журналистами, которые переехали в Латвию и получили рабочие визы, что соблюдение законов Латвии — это принцип. Если их не уважать и если это будет юридически доказано и подтверждено, такие масс-медиа не смогут работать в Латвии", — подчеркнул министр иностранных дел.

Сейчас СГБ и NEPLP, по словам Ринкевича, в пределах своей компетенции разбираются в обстоятельствах всего произошедшего. Признав, что "Дождь" отозвал спорное высказывание, Ринкевич подчеркнул, что "принцип ясен: если не соблюдаются принципы пребывания в гостях, то этому масс-медиа нечего у нас делать".

"Однако за эмоциональным всплеском должно следовать юридическое обоснование. В военное время условия действия понятны. Если кто-то их не понял, то ему придется работать в другом месте", — сказал глава МИД.

На утверждение интервьюера Элиты Вейдемане о том, что "Дождь" дал понять, что помогает оккупационной армии, и что телекомпания уже получала предупреждения за допущенные нарушения, Ринкевич ответил: "Тогда это работа для наших учреждений безопасности, потому что есть конкретная статья Уголовного закона, которую можно применять в таких случаях. И тогда речь идет не о продлении визы, а об уголовном преступлении. Даже, если кто-то говорит "мы морально поддерживаем мобилизованных", то это тоже поддержка войны. Есть грань между свободой слова и поддержкой войны. Думаю, что ни одна латвийская инстанция не будет затягивать с принятием конкретного решения в отношении телеканала "Дождь", однако это должно быть решение, основанное на фактах и ​​законах".

На вопрос, сколько человек впущены в Латвию из России после войны, Ринкевич, ответил: "Я могу говорить только о визах. Общее количество виз до ноября этого года было очень маленьким — около 1500. Но люди очень часто путают пересечение границы с въездом и пребыванием в стране. По данным Министерства внутренних дел, количество выезжающих за границу больше, чем въезжающих, а те, кто въезжает, не всегда остаются в Латвии. Многие транзитом проезжают через нашу страну в другие страны, когда авиаперелет невозможен. Миф о том, что 100 000 граждан России въехали в Латвию и остались здесь, не соответствует действительности. Точные данные о прибытии и убытии может предоставить система внутренних дел".