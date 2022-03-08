Рижские больницы примут на работу украинских медиков

Рижская университетская клиническая больница имени Страдиня и Рижская Первая городская больница объявили, что ждут на работу украинских врачей и медсестер. В помощь медикам готовы предоставить менторов — и даже помочь с изучением госязыка, сообщает портал Lsm со ссылкой на программу "Домская площадь" на Латвийском радио-4.

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Первой Рижской больнице нужны врачи разных специальностей, она готова предоставить в общей сложности 10 вакансий для специалистов, 16 — для медсестер, а также нанять троих ассистентов, 10-14 санитаров и помощников сестер.

Председатель правления Первой Рижской больницы Наталья Злобина не видит препятствий к приему на работу медиков из числа украинских беженцев, уже разработан алгоритм этого процесса: подтверждается квалификация, они регистрируются в Инспекции здравоохранения — и выдается направление на работу в лечебное учреждение.

По словам председатель правления больницы имени Страдиня Риналда Муциньша, медикам из Украины придется подтвердить квалификацию и выучить латышский. "Язык не ставлю как проблему, потому что любой язык за несколько месяцев можно выучить на таком уровне, чтобы работать", — уверен он. По его словам, у больницы уже есть опыт обучения языку.

"Они сначала будут работать под присмотром нашего персонала. Это, конечно, дополнительная нагрузка на персонал — документация у нас в стране на английском языке, как и вся ИТ-система. Это основная проблема, с которой встретятся все работодатели", — говорит Наталья Злобина.