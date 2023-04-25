С 1 мая на некоторых зарубежных телеканалах пропадет звуковая дорожка на русском языке

С 1 мая зарубежные каналы, например, National Geographic Channel, History channel или FOX, в Латвии нельзя будет посмотреть на русском языке, предупреждает телекоммуникационная компания Baltcom.

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1 мая 2023 года вступают в силу поправки к Закону об электронных СМИ, которые налагают обязанность на поставщиков телевизионных услуг при распространении программы со звуковой дорожкой на языке, не являющимся официальным языком одного из государств-членов Европейского союза (ЕС) или страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), обеспечить звуковую дорожку на государственном языке. Соответственно, международные каналы, если у них нет дорожки на латышском языке, могут вещать в Латвии только на одном из языков Европейского союза.

Учитывая непропорционально высокие затраты на перевод и озвучивание содержания канала для небольшого латвийского рынка по сравнению с рынком Европы и США, некоторые каналы не планируют предоставлять перевод, в связи с чем они будут вынуждены отключить дорожку на русском языке. В результате чего на значительном количестве каналов останется только звуковая дорожка на языке оригинала, т.е. в основном на английском языке. В свою очередь часть каналов будет дублировать контент, обеспечивая перевод с помощью искусственного интеллекта.

Чтобы продолжить осуществлять деятельность в соответствии с новыми требованиями закона, телекоммуникационная компания Baltcom с 1 мая этого года также будет предоставлять звуковые дорожки некоторых телепрограмм на латышском языке. Для второй части телепрограмм языковая дорожка будет сохранена на языках оригинала (включая, например, английский, немецкий, французский, польский, литовский, эстонский).

Заявленная цель новой редакции закона — укрепить принадлежность Латвии к западноевропейскому культурному пространству, а также защитить интересы национальной безопасности. Поправки затрагивают как производителей контента телепрограмм, их владельцев, так и поставщиков и распространителей телевизионного контента.