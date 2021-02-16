С сегодняшнего дня в Латвии начал действовать термин "энергетическая бедность"
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Во вторник, 16 февраля, вступили в силу поправки к Закону об энергетике, предусматривающие определение "энергетической бедности". Теперь в Латвии житель домохозяйства может быть признан энергетически бедным, если уровень его доходов не позволяет расплатиться с предоставляющими услуги энергообеспечения коммерсантами или фактически пользоваться их услугами.

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Критериями, по которым будет оцениваться энергетическая бедность, являются низкие доходы, высокие расходы на энергоуслуги, низкая энергоэффективность жилья. Для констатации признаков энергетической бедности достаточно лишь одного из данных критериев.

В случае затронутых энергетической бедностью домохозяйств главным способом их идентифицирование будет являться наличие статуса малообеспеченного или нуждающегося.

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