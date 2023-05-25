Сейм одобрил поправки, отменяющие закон о репатриации; это может помешать планам многих россиян

Сейм Латвии в первом чтении утвердил поправки, которые предполагают постепенную отмену закона о репатриации к 2028 году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно изменениям, уже с июля уже этого года репатриантам будут выдавать временный вид на жительство в Латвии вместо постоянного. Им также придется подтвердить владение госязыком хотя бы на базовом уровне.

С 2024 года также планируется полностью отменить норму, которая позволяла потомкам латышей и ливов, являющихся гражданами третьих стран, получать статус репатрианта в Латвии.

В свою очередь с июля 2028 года планируется отменить Закон "О репатриации" вовсе.

Ранее внесение таких поправок в закон "О репатриации" и Иммиграционный закон уже одобрило правительство.

Перед окончательным принятием поправки еще должны пройти два парламентских чтения.

Уже отмечалось, что интерес к репатриации в Латвию выражали многие граждане России, особенно — после эскалации российско-украинского конфликта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство