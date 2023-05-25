Сейм одобрил поправки, отменяющие закон о репатриации; это может помешать планам многих россиян

Сейм Латвии в первом чтении утвердил поправки, которые предполагают постепенную отмену закона о репатриации к 2028 году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно изменениям, уже с июля уже этого года репатриантам будут выдавать временный вид на жительство в Латвии вместо постоянного. Им также придется подтвердить владение госязыком хотя бы на базовом уровне.

С 2024 года также планируется полностью отменить норму, которая позволяла потомкам латышей и ливов, являющихся гражданами третьих стран, получать статус репатрианта в Латвии.

В свою очередь с июля 2028 года планируется отменить Закон "О репатриации" вовсе.

Ранее внесение таких поправок в закон "О репатриации" и Иммиграционный закон уже одобрило правительство.

Перед окончательным принятием поправки еще должны пройти два парламентских чтения.

Уже отмечалось, что интерес к репатриации в Латвию выражали многие граждане России, особенно — после эскалации российско-украинского конфликта.