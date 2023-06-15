Слово "депортация" как последняя капля. Медийные организации требуют отозвать нынешний состав NEPLP

Семь негосударственных организаций, связанных с работой масс-медиа, в совместном заявлении на имя спикера Сейма и председателя Комиссии Сейма по правам человека, выражают недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP). А также выдвигают требование к Сейму — отозвать нынешний состав NEPLP. Организации прямо обвиняют NEPLP в систематическом превышении полномочий и ограничении работы независимых масс-медиа в Латвии.

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Организации, долгое время активно поддерживающие латвийские независимые масс-медиа и их сотрудников, подчеркивают в своем заявлении, что нынешняя практика NEPLP противоречит интересам общества, в том числе интересам масс-медиа. NEPLP необоснованно вмешивается в контент, создаваемый масс-медиа, вводит непропорциональные ограничения деятельности средств массовой информации, угрожая их независимости.

Вместо выполнения своих основных задач — обеспечения свободы слова и мнений, всеобщей доступности социально значимой информации и поддержания свободной дискуссии в СМИ -, совет пытается наказывать средства массовой информации. При этом наказание вменяется СМИ за добросовестное соблюдение ими Закона об электронных СМИ (EPLL, статья 24 часть 4), а именно, обеспечение обмена мнениями с должной точностью и соблюдением нейтралитета.

"Надо признать, что нынешний состав NEPLP постоянно действует вне пределов своей компетенции и полномочий, выступая против СМИ и журналистов, пытаясь ограничить их право на свободу слова, пытаясь ограничить право СМИ делать свою работу. Совет в нарушение своих полномочий стремится регулировать все информационное пространство. Случай с административным наказанием, примененным советом к ГРУППЕ TVNET за якобы несоответствующее употребление слова "депортация", является последней каплей, чтобы все ведущие и активно работающие медиаорганизации мобилизовались на защиту свободы слова в Латвии, устраняя любые признаки цензуры в латвийской медиасреде. Нас уже долгое время не слышат, но этот случай переполнил чашу нашего терпения. Основа демократического общества — независимость СМИ, которая, из-за действий этого состава NEPLP, подвергается опасности. Поэтому нужны немедленные действия — срочные решения и перемены", — подчеркнула от имени представленного медиасообщества Гунта Слога, исполнительный директор "Балтийского центра развития СМИ".

В заявлении также отмечается, что решения и действия нынешнего состава NEPLP по ограничению и угрозе свободе слова привели к нескольким негативным последствиям, в том числе, сокращению объема содержания и количества программ. Кроме того, действия нынешнего состава NEPLP, направленные против свободы слова и, соответственно, вводящие цензуру, подрывают имидж и репутацию Латвии как демократического государства, на что указывают и выраженные в мировом индексе свободы прессы опасения.

Также в заявлении, адресованном председателю 14-го Сейма Эдварду Смилтенсу ("Объединненный список") и председателю Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иеве Бранте, семь медиаорганизаций призывают найти возможность встретиться, чтобы обсудить изменения в регулировании NEPLP, чтобы в будущем обеспечить прозрачность действий и решений совета.

Письмо подписали: "Фонд долгосрочного развития" (nodininājums "Ilgtspējas fonds"), общество "Балтийский центр развития СМИ" (biedrība "Baltijas Mediju izcilības centrs"), общество "Латвийская ассоциация журналистов" (biedrība "Latvijas Žurnālistu asociācija"), профсоюз "Союз журналистов Латвии" (arodbiedrība "Latvijas Žurnālistu savienība"), общество "Латвийская рекламная ассоциация" (biedrība "Latvijas Reklāmas asociācija"), общество "За легальное содержание" (biedrība "Par legālu saturu"), общество "Латвийская ассоциация региональных СМИ" (biedrība "Latvijas Reģionālo mediju asociācija").

NEPLP отвергает обвинения

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"Обращение ряда организаций к Сейму с призывом уволить независимый регулятор СМИ — Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМ) — полно ложных и абсурдных утверждений и обвинений. Многие заявления, содержащиеся в приглашении, вообще невозможно комментировать, но мы ответим на то, что сможем", — говорится в пресс-релизе, подписанном всеми членами NEPLP. Пресс-релиз был распространен буквально через полчаса после заявления медийных организаций.

NEPLP опровергает обвинения в том, что его деятельность привела к сокращению объема содержания и количества программ. Совет утверждает, что запретил распространение в Латвии более 100 программ, связанных с Россией, поддерживающей терроризм. "Винить NEPLP в ограничении распространения российских каналов, тем более, если это требуется по закону в связи с необходимостью защиты информационного пространства Латвии, просто аморально", — заявил Совет.

Утверждения, что NEPLP действует за пределами своей компетенции и полномочий и узурпировал право регулирования всего информационного пространства, Совет называет абсурдными. Характерно, что в пресс-релизе NEPLP никак не комментирует и не упоминает ситуацию с наказанием портала TVNET за употребление гостем студии Алексеем Росликовым слова "депортация".

Не согласен NEPLP и с тем, что его деятельность подрывает имидж и репутацию Латвии как демократической страны. Совет приводит контраргумент: NEPLP был первым регулятором в Европейском Союзе, который сразу после полномасштабного вторжения России в Украину принял решения о запрете распространения российских и связанных с ними телепрограмм. Совет указывает на то, что деятельность NEPLP, напротив, стала примером для других стран ЕС.

Напомним, что резонансным в уже международном масштабе было решение NEPLP о лишении лицензии на вещание телеканала "Дождь", принятое в декабре прошлого года. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в международном медийном сообществе. 9 января независимый российский телеканал "Дождь", вынужденно работающий в эмиграции, оспорил декабрьское решение NEPLP об аннулировании его лицензии на вещание в Латвии. Приговор по этому делу будет вынесен судом 4 июля.