Совет Европы направил письмо Кучинскису с призывом защитить мигрантов на границе с Беларусью

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала власти Латвии "положить конец репрессиям и гарантировать соблюдение прав человека в отношении людей, ищущих защиту на границе с Беларусью".

В письме, адресованном министру внутренних дел Латвии Марису Кучинскису, она выразила обеспокоенность сообщениями о том, что на границе двух стран продолжаются столкновения, которые привели к тяжелым травмам мужчин, женщин и детей, а также повлекли за собой гибель одного человека, сообщила пресс-служба организации в Страсбурге в понедельник, 6 февраля.

Latvian authorities should put an end to #pushbacks, foster an enabling environment for #humanrightsdefenders & safeguard the #humanrights of people seeking protection at the border w. #Belarus.

Read my exchange of letters w. #Latvia's Interior Minister👉https://t.co/Z1ErwtcNhi pic.twitter.com/BM8Q4K2dDN