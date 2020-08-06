Совет по конкуренции: существующая система вывоза отходов в Риге нарушает свободную конкуренцию

В ситуации, когда город разделен на зоны обслуживания разных компаний по вывозу мусора, жители конкретной зоны не могут выбрать другого, более выгодного для них поставщика услуг. Кроме того, на рынок не могут войти новые компании. Все это нарушает свободную конкуренцию, сообщила глава отдела коммуникации Совета по конкуренции Зане Горшкова.

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По ее словам, в начале этого года Сейм отклонил предложение Совета по конкуренции организовать вывоз мусора в Риге по принципу свободного рынка, дав возможность компаниям — и существующим, и новым — действовать на всей территории Риги.

Хотя сейчас разделение Риги на зоны обслуживания и образовалось в результате закупки, это все равно нельзя назвать достаточной конкуренцией. Совет по конкуренции еще в 2019 году высказал самоуправлению сомнения по поводу некоторых пунктов в условиях закупки. В частности, ему были неясны критерии формирования зон, которые существенно отличаются по размеру, объему мусора, количеству жителей и другим показателям. Кроме того, в требованиях был указан непомерно большой опыт обслуживания этих территорий, а в одной из зон требовалось иметь опыт использования считываемых удаленно электронных устройств в контейнерах — а такой был только у одной из компаний.

Также свободной конкуренции противоречит то, что жители определенных зон имеют право выбрать услуги только одной компании, соответственно, то, как компании работают, не повлияет на спрос. Кроме того, цены на вывоз отходов в разных зонах отличаются на 30%, а выбрать более дешевую компанию, опять-таки, нельзя.

Как сообщалось, с 20 мая Ригу обслуживают три компании по вывозу мусора — Clean R, Eco Baltia vide и Lautus vide (которая состоит из двух компаний — Lautus и Pilsētvides serviss). Clean R обслуживает центр, Латгальское предместье и Курземский район (это первая и вторая зоны), co Baltia vide обслуживает четвертую зону, то есть Видземское предместье и Северный район, а Lautus vide обслуживает третью зону — Земгальское предместье.