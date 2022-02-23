США переведут 800 военнослужащих в страны Балтии

США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих, сообщил Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе.

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По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 — из Греции в Польшу. Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.

"Этих дополнительных военнослужащих переместят, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать потенциальную агрессию против членов НАТО и для обучения вооруженных сил принимающих государств", — сказал один из высокопоставленных чиновников США в сфере обороны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна также увеличит военное присутствие в Восточной Европе, "на земле, на воде, и в воздухе".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США вводят четыре блока санкций против России. Они касаются российских финансовых институтов, суверенного долга, представителей российский элиты и членов их семей, а также газопровода Nord Stream 2 в координации с Германией. "Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции", — заявил Байден. По его словам, последние высказывания Путина о регионах, "удерживаемых сепаратистами", свидетельствуют, что российский лидер "не заинтересован в дипломатии".