Станет ли курятина по цене лососины новой реальностью? В отрасли этого не исключают

Прогнозы о стоимости куриного мяса в ближайшие месяцы неутешительны для жителей Латвии — но и производители птицы сегодня находятся в крайне тяжелой ситуации, сообщает Rus.LSM.

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Представители отрасли рассказали в передаче Латвийского радио "Домская площадь", что птицефабрики вынуждены будут сокращать выпуск продукции, потому что вряд ли потребителям вся она будет по карману — а более дорогие виды мяса скорее всего, окажется невозможным для производителей долго копить на складах. Предприниматели начнут уменьшать поголовье кур.

На недавней конференции отраслевых предприятий прозвучало, что главные проблемы в регионе сейчас — это большие затраты на приготовление кормов для птицы, а также взлетевшие цены на энергоресурсы, рассказала Анна Эрлиха, директор Ассоциации производителей яиц. Саулюс Петкевичус, член правления Латвийской ассоциации производителей яиц, руководитель птицефабрики Ķekava, согласился, отметив, что энергоресурсы — главная из двух выросших статей издержек:

"Это очень большой шок для всего бизнеса, всего предприятия, ведь птицеводство является одним из емких потребителей газа и электричества. Потому что для птицы всегда должно быть более 20 градусов — независимо от того, какая температура снаружи. И если мы привыкли ранее платить за газ по 40-50 евро за МВт-час, то сейчас были пики, когда платили 350 евро. Сейчас стабилизировалось около 340 евро. Можете себе представить: если в себестоимости [килограмма продукции] это было где-то 3 цента, то зимой мы прогнозируем, что будет 25-30. То есть больше чем в 10 раз повышается доля себестоимости газа.

С электричеством тоже был очень большой шок, потому что за один МВт-час было 50-100 евро, а стало 400. Это тоже в 10 раз. Так что тут шок для всего европейского птицеводства, и выхода пока никто не видит".

Петкевичус подчеркнул, что такая ситуация не только в Латвии или странах Балтии — она драматична во всей Европе: "Об этом мы и говорили на прошлой неделе на конференции. От этого страдают и датчане, и шведы, и другие страны. Вот только мы будем страдать больше, чем в некоторых других странах, потому что зима у нас гораздо жестче, чем во Франции и Испании".

Возникает вопрос: как это скажется на стоимости готовой продукции, готовы ли производители часть дополнительных издержек покрыть из собственной прибыли, уменьшив ее? Сделать это им будет сложно, сказал Петкевичус, потому что по отрасли уже больно ударил ковид-кризис в предшествовавшие войне в Украине полтора года:

"Во время ковида наши склады были переполнены мясом, потому что остановился практически весь ресторанный бизнес, и у нас прибыль резко упала. Наша маржа была всего пару процентов или вообще нулевая! Сейчас, когда себестоимость выросла примерно на 40%, нам нечего аккумулировать и не с чего покрывать этот рост себестоимости.

На сегодняшний день очень многие в птицеводстве говорят о прекращении выращивания птицы, прекращении производства, потому что вся Европа боится, что подорожание мяса на прилавках продолжается, а покупательная способность у людей падает. Мы сейчас в безвыходной ситуации. Возможно, люди станут потреблять вообще меньше пищи. Такая же ситуация — и у нас.

Мы не можем бесконечно поднимать цены. Хочу еще добавить: себестоимость нашего производства — это одна составляющая, но есть еще НДС, наценка торговцев. То есть три составляющие. Нашей маржи уже нет, мы это не можем аккумулировать, а насчет двух других составляющих — еще большой вопрос".

В передаче прозвучало: на рынке можно видеть, что цена куриного филе уже достигла 8 евро за кг. Будет ли 15?

"Мы уже видим, что в Швеции она уже стоит 12-13 — и люди покупают. Но мы боимся, что в наших странах это невозможно, потому что люди просто переключаются на более дешевые продукты, такие как окорочка, крылья. Тогда на филе будет гораздо меньше спрос. И это опять будет большая проблема: куда это филе продавать? И тогда единственное, что останется — это или на складах накапливать, или снижать производство", — пояснил Петкевичус.

Поэтому если и не вдвое, то курятина все-таки сильно подорожает, ведь себестоимость, по прогнозам Ķekava, вырастет на 30-40%, подчеркнул он: "Все зависит, какой будет свистопляска с ценами на газ и электричество".

Если производитель не сможет выпускать продукцию, потому что это стало дорого для покупателя — он должен будет или снижать объемы выпуска, или даже ликвидироваться, сказала Анна Эрлиха:

"Потому что смягчить для покупателя рост цен за свой счет производителям либо очень сложно, либо невозможно".

Выходом для отрасли, по ее словам, могут стать действия государства — правительству нужно оказать производителям такую же поддержку, какая предоставлена предпринимателям в соседних странах, например, Литве и Польше.

"Например, в Польше с начала войны снизили ставку НДС на пищевые продукты. И Литва дала предприятиям в три раза большую поддержку, чем в Латвии. Если учесть, что литовская и польская курица есть на нашем рынке, то нашим производителям очень сложно конкурировать с их продукцией. Получается, что часть роста цен там берет на себя государство".

Саулюс Петкевичус считает, что не помешала бы и помощь Евросоюза: "Да, в Литве поддержка в разы побольше. Но мы сейчас говорим о бывших инструментах поддержки, связанных с ростом цен на зерно и кукурузу. Но сейчас и в Латвии, и в Литве одинаково сложно с энергетикой, но на сегодня об этом пока только идет разговор. Такая же ситуация и в других странах. Мы очень надеемся, что государство и в Латвии, и в Литве прислушается к нам и поможет".

"Мы от имени европейской ассоциации обращаемся в Брюссель и тоже говорим об этой сложной ситуации — и надеемся, что будет зеленый свет на помощь и из Брюсселя, и это поможет правительствам Латвии и Литвы выделить деньги, чтобы амортизировать затраты на энергию. У нас большая надежда на это, иначе будет очень сложная ситуация! Потому что у нас работает 3000 сотрудников. На сегодня мы делаем все, что надо, производим все необходимое латвийскому населению. Мы работаем с министерством, с госучреждениями и надеемся, что все будет сделано для улучшения ситуации в будущем", - отметил он.