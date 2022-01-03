Stiprini stipros: в новогоднюю ночь умерла Расма, мать Рейниса Рунциса

В новогоднюю ночь, около двух, когда только начали стихать новогодние салюты, скончалась 76-летняя Расма Приекуле, одна из героинь проекта Stiprini Stipros этого года. Её 47-летний сын Рейнис Рунцис, парализованный последние 19 лет после автокатастрофы, нуждается в помощи.

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Первый раз мы писали об этой семье в 2020 году: собирали деньги на сиделку для Рейниса, чтобы у его мамы была возможность иногда отдохнуть. А в 2021 году героиней Stiprini Stipros стала сама Расма: у неё нашли рак, и ей самой нужен был уход.

"Я успел с ней попрощаться. Последний раз был у ней неделю назад, она была в сознании, узнала меня", - рассказал Рейнис. Он приехал на инвалидной коляске в центр паллиативного ухода Cilvēks, где Расма провела последние месяцы жизни.

Об одном дне он писал у себя в Facebook: "Сегодня погода располагала к тому, чтобы к маме не ехать и вообще не выходить из дома. Но я выпаковался и удивительным образом не опрокинулся на ледяной и заснеженной дороге (..). То место, где сейчас находится мамочка - последняя остановка для ещё десятка с лишним человек. Медсестрички славные, как минимум те, что я видел, позвонил, выяснил, что конфеты лучше не везти, привёз из "Максимы" тележку фруктов, которые легко глотать. Арбузы без косточек, дыни, бананы, груши, сладкое помело, мандарины, апельсины, не помню что ещё. Они обещали поделить их между старичками".

Последние месяцы Расма провела в центре паллиативного ухода Cilvēks, куда её поместили сразу после клиники Orto, где ей делали операцию на позвоночнике, которой, к сожалению, было недостаточно, чтобы она смогла прожить подольше - обнаружились метастазы. Большую часть расходов на операцию, 14,8 тысяч евро, покрыли пожертвования, собранные Ziedot.lv, остальное заплатила семья.

Паллиативный уход тоже стоил очень дорого, около 2200 евро в месяц. Сначала расходы покрывал Ziedot.lv за счёт другого благотворительного проекта, а в декабре Расма стала героиней проекта Stiprini stipros. Благодаря собранным деньгам удастся оплатить расходы и на похороны Расмы.

Каждый день жизни Рунциса, тоже нуждающегося в постоянном уходе и медикаментах, стоит около 65 евро. Сейчас он стал просить помощи у своих подписчиков в Facebook и собирать пожертвования на свой счёт.