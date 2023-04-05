Тайн у государства станет больше. Сейм дал концептуальное добро на засекречивание служебной информации



Гриф "секретно" поставлен на служебную информацию

Во вторник, 4 апреля, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала поправки к законам "О государственной тайне", "Об открытости информации" и Уголовному закону, , которые предусматривают расширение включаемой в государственную тайну информации, что делает ее недоступной для широкой публики.

Сейчас Закон "О государственной тайне" предусматривает, что сведения, составляющие государственную тайну, подразделяются по степени важности на совершенно секретные, секретные и конфиденциальные (классифицированные) сведения. Новая редакция законопроекта вводит новую категорию секретной информации — "для служебных целей". Такие данные должны будут храниться в секрете три года.

В свою очередь, поправки к Закону "Об открытости информации" исключают статью, которая определяет, что служебная информация является информацией ограниченного доступа, а также дефиницию информацию для служебных целей как таковую. В дальнейшем определять, что такое информация для служебных целей, будет уже не закон, а правила Кабинета министров. Правила, соответственно, утверждает правительство, в котором состоят представители только коалиционных партий, Сейм, и соответственно, оппозиция исключаются из процесса принятия решений.

Поправки к Уголовному закону оговаривают ответственность должностных лиц за разглашение секретной информации в контексте с новой классификацией данных, не подлежащих разглашению.

Засекретить можно любую информацию?

Уже вечером во вторник, 4 апреля, шум в связи с поправками подняли Латвийская ассоциация журналистов и негосударственные организации.

Директор исследовательского центра Providus Ивета Кажока пояснила LETA, что фактически поправки открывают возможность засекретить любую информацию: "В данном конкретном случае изменения в законе открывают возможность отнесения к гостайне любых сведений учреждения, разглашение или раскрытые которых может создать риск для полноценного осуществления функций учреждения, следовательно, для чего бы то ни было, что учреждение посчитает таким риском".