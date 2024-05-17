О том, что выбранная ею учебная программа не аккредитована, студентка специальности "Сестринское дело" Рижского университета Страдиня (RSU) узнала только от банка после того, как 15 мая ей не перечислили очередную выплату по студенческому кредиту. Нормальная ли это практика и что могут сделать студенты в такой ситуации, выяснял портал Delfi.
Как выяснил портал Delfi на сайте Агентства по качеству высшего образования (AIKA), срок аккредитации программы RSU "Сестринское дело" как профессионального бакалавриата, академической магистратуры и профессионального высшего образования 1-го уровня истек 7 мая.
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