"Трусливая позиция", "в стиле путинской России". Журналисты "Дождя" — о Херманисе, NEPLP и переезде в Амстердам

Незадолго до переезда в Нидерланды главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко и глава информационной службы и ведущая Екатерина Котрикадзе на YouTube-канале "И грянул Грэм" прояснили свои позиции в отношении Латвии и некоторых фигурантов скандалов, которые привели к аннулированию лицензии телеканала в странах Балтии.

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Прошел год с 18 июля 2022 года, когда вынужденно покинувший Россию телеканал "Дождь" перезапустился. "Это было чудо, которое удалось, благодаря партнерам в Латвии… У нас здесь не было встреч на высшем уровне, приемов и закулисных переговоров… Нас сюда публично пригласили, мы приехали, начали работать и планировали работать долго", — напомнил Тихон Дзядко. Сегодня они собирают чемоданы, чтобы переехать в Амстердам и начать новую жизнь там.

Параллельно развивается процесс обжалования решения Административного суда Риги, который оставил в силе лишение телеканала лицензии на вещание в кабельной сети, наложенное советом по электронным СМИ NEPLP во главе с Иварсом Аболиньшем.

Котрикадзе и Дзядко вспомнили одного из инициаторов изгнания "Дождя" из Латвии — режиссера Алвиса Херманиса, который утверждал, что сам поначалу помогал телеканалу с поиском помещений и связями. Тихон Дзядко сообщил, что не знает об этой помощи, но благодарен, если она была. Впрочем, не меньше он "благодарен" за "бессмысленную возню", которую Херманис устроил после интервью Екатерине Котрикадзе с тогдашним мэром Риги Мартиньшем Стакисом.

"Его оппонирование нам — как оппонирование зеркалу, — считает Котрикадзе. — После того как он написал на нас публичный донос в Службу госбезопасности и потребовал моего выдворения в связи с интервью с мэром, я звала его в эфир, чтобы спросить, почему он позволяет себе такие выступления в советском стиле или в стиле сегодняшней путинской России? Он, конечно, отказал. Вся его желчь, которая лилась на нас, лилась без коммуникации с телеканалом "Дождь" и осталась трусливой позицией, которая, наверное, когда-то будет им переоценена. А может, и нет. Он оппонировал своим проблемам — с ними и остался".

Котрикадзе предположила, что действия Херманиса связаны с его "внутренними склоками с собственными демонами". По ее мнению, объективных оснований для "пакости другому человеку и даже целой компании людей" не было. Она пожелала ему удачи в борьбе с самим собой.

По словам Дзядко, сам он не считал, что запущенный Херманисом скандал приведет к отъезду. Он уточнил, что никто не принуждал Стакиса говорить на русском языке — "ему предлагали на английском, но мэр выбрал русский, потому что считал важным достучаться и до русскоязычных Латвии. Дзядко пояснил и историю со звуковой дорожкой — он настаивает, что в неформальной коммуникации после объяснений в нехватке денег NEPLP был согласен подождать до 2023 года. Но потом наложил штраф. Также Дзядко еще раз проговорил историю о том, почему на совете NEPLP собирался говорить по-русски. По его словам, неформальная коммуникация велась на русском (по предложению с той стороны), поэтому на формальное общение он поначалу не брал переводчика.

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Котрикадзе призналась, что недооценила глубину исторической травмы латвийского народа, поэтому была удивлена, когда получила болезненную реакцию в ответ на свою критику отказа стран Балтии в визах для россиян. "Знакомый латвийский политик написал: вы рубите сук, на котором сидите. Мне казалось, что на территории ЕС я могу рассчитывать на полную свободу слова. Она тут есть — я не пытаюсь обвинить Латвию с отсутствии демократии. Но учесть детали, травму, исторический контекст я тогда не смогла. Я считала несправедливым обобщение всех граждан России… Мне кажется, это слабый шаг и самая простая реакция на очень тяжелую ситуацию".

Дзядко и Котрикадзе еще раз подробно разобрали обвинения NEPLP и подтверждающее их решение суда — они не считают их логичными. Если ошибки и были — они не были преднамеренными, тут же исправлялись, а позиция всегда проговаривалась четко. С клеймом "угрозы безопасности европейской стране" они смириться не готовы, поэтому готовы идти до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека.

После позитивного решения суда, по словам Дзядко, они надеются вернуться в кабельные сети стран Балтии. Кроме того, журналист считает, что победа помогла бы укрепить ситуацию со свободой слова в Латвии. Озабоченность в этом у него вызвала история со штрафом для портала TVnet за слово "депортация".

На вопрос, когда Дзядко думает вернуться в Россию, он предположил, что это может случиться через три года "с высокой долей вероятности".

4 июля Рижский окружной административный суд постановил, что

"аннулирование разрешения на вещание было самым подходящим решением". Суд объяснил, что оценивал действия NEPLP с позиции латвийской аудитории. По мнению суда, свобода слова может быть ограничена в определенных случаях. Например, в случае нарушения запрета делать обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности. Телеканал принял решение подать апелляцию.