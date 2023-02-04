УДГМ: гражданам Беларуси не нужно сдавать языковой экзамен

Для получения в Латвии постоянного вида на жительства гражданам Беларуси не надо сдавать экзамен по латышскому языку до 1 сентября, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Управление гражданства и миграции (УДГМ).

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Поправки к закону об иммиграции касаются только граждан России, которые раньше были гражданами Латвии или негражданами. Для граждан Беларуси ничего не меняется.

Как заявила заместитель директора Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке, "сдавать экзамен нужно только гражданам России. Если человек хочет продолжать находиться в Латвии с постоянным видом на жительство — эти документы надо привести в порядок до 1 сентября. Это касается только граждан России, и никого больше. Призываем всех следить за информацией на нашем сайте. Там она самая актуальная и корректная".

Лиене Вороненко, глава Государственного центра содержания образования, уточнила: "Граждане Беларуси сдают экзамены в обычном порядке. У нас каждый год достаточно много желающих граждан Беларуси сдать экзамен по латышскому языку. Но перемены касаются только граждан России".

Кабинет министров 16 августа 2022 года принял решение, что временные виды на жительство в Латвии гражданам Российской Федерации будут продлеваться лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство они смогут получить, только сдав экзамен по госязыку.

В октябре в УДГМ предупредили, что постоянные ВНЖ граждан Российской Федерации — бывших граждан либо неграждан Латвии — станут в сентябре 2023 года недействительными.

Планируется, что языковую проверку должны пройти 17 865 граждан России. Регистрация на экзамен по госязыку для них открылась 1 февраля.