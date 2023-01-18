Ушаков, Урбанович, Лочмеле. Рижское отделение "Согласия" предлагает выбрать трех сопредседателей партии

Правление Рижской организации партии "Согласие" и фракция в Рижской думе предлагают ввести в партии три должности сопредседателей, сообщили агентству LETA в партии.

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На должности сопредседателей рекомендуется выдвинуть депутата Европарламента, экс-мэра Риги Нила Ушакова, а также бывших депутатов Сейма Регину Лочмеле и Яниса Урбановича.

Политики признают, что в настоящее время партия продолжает переживать кризис, и если его не преодолеть, то сторонников "Согласия" будут защищать другие политические силы или никто.

Для преодоления кризиса в партии необходимо ввести форму антикризисного управления, и все члены партии должны объединить усилия, отложить в сторону амбиции и на личном примере продемонстрировать консолидацию.

Рижская организация партии и фракция Рижской думы поддерживают инициативу о введении института трех сопредседателей, озвученную в ходе различных внутрипартийных дискуссий.

Ушаков был выдвинут от фракции в Рижской думы, Лочмеле — от Вилянской первичной организации, а Янис Урбанович — от Краславской первичной организации.

В среду, 18 января, члены Рижского отделения партии "Согласие" и депутаты фракции "Согласия" в Рижской думе думе осудили призыв своего сопартийца, многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича быть нейтральными к России. Барташевич также выдвинут в председатели "Согласия".

Ранее Нил Ушаков заявлял также, что "Согласие" "будет европейским или его не будет вообще". Позже экс-мэр Риги и депутат Европарламента сказал, что не исключает в будущем сотрудничества с лидером партии "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом.

Конгресс "Согласия", на котором должно быть переизбрано руководство партии, состоится в субботу, 28 января.