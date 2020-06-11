В июле Минздрав планирует начать оплачивать специальное питание для тяжелобольных взрослых

Министерство здравоохранения передало в Кабинет министров поправки, согласно которым с июля постепенно государство начнет оплачивать энтеральное и парентеральное питание для взрослых, сообщила порталу DELFI представитель Минздрава Анна Страпцане.

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Задачей Национальной службы здравоохранения будет организовать закупку питательных смесей, медицинских приборов и услуг по логистике. В свою очередь, команда специалистов по энтеральному и парентеральному питанию Восточной больницы будет координировать этот процесс и возьмет на себя оценку соответствия пациента индикациям для введения специального питания дома.

Сейчас государство оплачивает специальное питание в стационарах и детям, находящимся на учете в кабинете паллиативного ухода Детской больницы. Поправки должен рассмотреть Кабинет министров.