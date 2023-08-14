В кулуарах Эвику Силиню оценивают как реального кандидата в премьеры от "Нового Единства"

Министра благосостояния Эвику Силиню в политических кулуарах оценивают как реального кандидата в премьер-министры от "Нового Единства", свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

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При этом в политических кулуарах подчеркивают, что впереди у "Нового Единства" еще внутренняя дискуссия о кандидате в премьер-министры.

На данный момент окончательного решения у "Нового Единства" нет, соответственно, и нет гарантий, что будет назван тот или иной кандидат. Отмечается, что у "Нового Единства" есть "скамейка запасных" — среди министров и членов этой политической силы есть несколько профессионалов, которые соответствовали бы критериям для должности главы правительства.

Ранее, напомним, неофициально кандидатом в премьер-министры назывался министр финансов Арвилс Ашераденс.

Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил в понедельник, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность.

Кариньш сообщил на пресс-конференции, что в четверг подаст документ об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу.

"Новое Единство" определится со своей кандидатурой на пост премьер-министра в среду, 16 августа.

Согласно Сатверсме, кандидата в премьер-министры номинирует президент страны.