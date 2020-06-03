В Латвии с 3 июня полностью возобновляется предоставление всех медицинских услуг

С сегодняшнего дня разрешается предоставление всех плановых стационарных медицинских услуг, а это значит, что полностью возобновляется предоставление всех видов медицинских услуг, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Как и ранее, медицинские учреждения должны соблюдать меры предосторожности — ограничивать количество пациентов, одновременно находящихся в медучреждении, обеспечивать разделение потоков пациентов, обеспечивать пациентов и работников средствами индивидуальной защиты, а после визита каждого пациента производить дезинфекцию.

Медучреждения в рамках возможностей в первую очередь должны обеспечить предоставление услуг тем пациентам, чья запись ранее была отменена из-за чрезвычайного положения.