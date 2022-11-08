VARAM призвало Службу госбезопасности проверить заявления Элксниньша о принадлежности Крыма

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обратилось в Службу государственной безопасности (СГБ) с призывом оценить высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о непризнании принадлежности Крыма Украине, сообщили агентству LETA в VARAM.

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Как сообщалось, Элксниньш в интервью передаче Kāpēc на Delfi TV заявил, что "Крым — в составе Российской Федерации". Градоначальник также считает, что Украина несет ответственность за происходящее. По его словам, "все ответственны" за войну в Украине.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгар Ринкевич уже успел отреагировать на заявления Элксниньша и направил официальное письмо с напоминаниями об официальной позиции Латвии, которая осуждает неоправданную, незаконную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

В свою очередь, в VARAM подчеркнули, что 6 марта 2014 года Сейм принял доклад, которым жестко осудил военную агрессию России в Украине и подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также законной власти Рады, отметив, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины.

Кроме того, 27 марта 2014 года ООН приняла резолюцию, призывающую все страны и международные организации не признавать организованный Россией референдум в Крыму.

"Пока украинцы борются за независимость своей страны, а Россия продолжает вести кровопролитную войну в соседней стране, становиться на сторону агрессора недопустимо. Лавирование и уклончивое отношение Элксниньша против выражения поддержки Украине является сигналом, который вынуждает задавать вопросы о лояльности мэра Даугавпилса государству Латвии. Призываю Службу госбезопасности оценить действия Элксниньша", — отметил министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

Однако Элксниньш не единственный мэр, который отличился резонансными высказываниями в последнее время.

Так, мэр Резекне Александр Барташевич, говоря о предстоящем сносе советского памятника, получившего в народе название "Алеша", заявил, что власти осуществляют "надругательства" над советскими памятниками, которые он не в силах остановить.

Барташевич также подчеркнул, что жители города глубоко переживают о жертвах войны в Украине, но подлежащий сносу памятник не виноват в происходящем.