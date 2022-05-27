Вице-мэр: Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника в Пардаугаве, в том числе подрыв

Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника в Пардаугаве, в том числе подрыв. Об этом сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис после встречи с предпринимателями, которые хотят участвовать в демонтаже мемориала.

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Он подчеркнул, что о стоимости сноса говорить пока слишком рано, поскольку сначала надо разработать проект и объявить конкурс закупки по демонтажу.

В свою очередь, исполнительный директор самоуправления Янис Ланге указал, что известно, когда памятник должен быть демонтирован. Законодатель планирует установить срок до 15 ноября и муниципалитет собирается в него уложиться. Поэтому вся работа будет спланирована так, чтобы эта задача была выполнена вовремя.

Кирсис подчеркнул, что, учитывая ситуацию с безопасностью и возможные провокации, самоуправление не будет разглашать существенную информацию, связанную со сносом монумента, в том числе планируемые сроки и другие данные, обнародование которых может помешать процессу демонтажа.

Как сообщалось ранее, Рижскому самоуправлению нужно будет демонтировать памятник в парке Победы до 15 ноября. Это предусматривает соответствующий законопроект, который был одобрен на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Другие подлежащие демонтажу объекты установит Кабинет министров в соответствии с указанными в законопроекте критериями.